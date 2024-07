Los ahogamientos, una tragedia evitable: Consejos para proteger a los más vulnerables

El 25 de julio se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia de la prevención de esta trágica causa de muerte. Los ahogamientos representan una de las principales causas de muerte accidental en el mundo, siendo especialmente devastadores entre los niños y los jóvenes.



Cada año, cientos de miles de personas pierden la vida por ahogamientos, y la gran mayoría de estos incidentes son prevenibles. Es crucial entender los riesgos y tomar medidas adecuadas para reducir las posibilidades de ahogamiento tanto en piscinas, playas, ríos y otros cuerpos de agua.



Una de las primeras medidas preventivas es siempre supervisar a los niños cuando están cerca del agua, ya sea en playas o psicinas. La vigilancia constante y atenta es esencial, ya que los ahogamientos pueden ocurrir en cuestión de segundos y de manera silenciosa. Asimismo, es fundamental enseñar a los niños a nadar desde una edad temprana. Las clases de natación no solo proporcionan las habilidades necesarias para nadar, sino que también aumentan la confianza y la seguridad en el agua.









El uso de chalecos salvavidas adecuados es otra medida crucial, especialmente en actividades acuáticas recreativas como el uso de embarcaciones. Estos dispositivos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un accidente o caída inesperada al agua.



También es importante conocer y respetar las señales y banderas en las playas, que indican las condiciones del mar y posibles peligros como corrientes fuertes. En piscinas, es esencial asegurarse de que estén equipadas con cercas de seguridad y puertas con cerraduras para prevenir el acceso no supervisado por parte de niños pequeños. Estas barreras físicas pueden prevenir muchos accidentes, ya que dificultan que los niños ingresen al área de la piscina sin la supervisión de un adulto.



Por último, aprender técnicas básicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) puede salvar vidas. En una situación de emergencia, una respuesta rápida y adecuada puede marcar la diferencia mientras se espera la llegada de los servicios de emergencia.

Campaña "cero ahogados" de la Junta de Andalucía

El año pasado, un total de 72 personas murieron por ahogamiento en los espacios acuáticos de Andalucía, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La playa fue el lugar donde se registró un mayor número de fallecimientos, seguido de los ríos y las piscinas. El 112 coordinó en 2023 un total de 390 rescates en playas, mar, piscinas y aguas interiores, un 28% más que en 2022, cuando fueron 304 los rescates. En lo que va de año, hasta el 1 de julio, se han realizado 101 rescates, 55 de ellos en playas. Nuestra Comunidad Autónoma cuenta con un litoral de casi 1.000 kilómetros de costa y con más de 500 playas.

Con estos datos, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para la prevención de accidentes y ahogamientos en playas, piscinas, ríos y aguas interiores de Andalucía en 2024. Una de las principales novedades es la actualización de la guía didáctica para prevenir ahogamientos y accidentes en las zonas de baño, un documento disponible para descarga tanto en la web de la Consejería como a través de los códigos QR del material promocional de la campaña 'Cero Ahogados' que se reparte este verano en los municipios costeros.

Por ello, la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña 'Cero Ahogados', que se centra en la vigilancia (la mayoría de los ahogamientos ocurren en sitios sin socorrista), la precaución y el respeto que hay que tener siempre al agua, ya que tanto en playas, piscinas, ríos o aguas interiores las condiciones pueden cambiar y conllevar peligro. De hecho, Andalucía cuenta ya con planes de seguridad y salvamento en playa en todos sus municipios costeros, que son un total de 62.









La guía didáctica ofrece varios recordatorios útiles para evitar sucesos en el medio acuático, como que la mejor prevención es la vigilancia, la recomendación de enseñar a nadar a los niños cuanto antes, poner cierres perimetrales en piscinas, tener cuidado con los saltos o formarse si es posible, entre otros consejos. En cuanto al cuidado de los más pequeños, la guía recuerda que ningún dispositivo puede sustituir tu supervisión y recomienda la norma del 10/20. Es decir, mirar a la piscina, playa o río como mínimo cada 10 segundos y situarse en un lugar desde el que no tardes más de 20 segundos en auxiliarles en caso de ser necesario.



En el caso de las playas, recomienda retrasar el baño si se ha comido o bebido en exceso, hecho ejercicio y se encuentra fatigado, si no se encuentras bien o si ha tomado alcohol y/o drogas. Además, repasa el significado de los colores de las banderas: rojo, baño prohibido; amarillo, baño con precaución; verde, permitido el baño; y negra, playa cerrada. Aparte, recomienda fijarse en las condiciones del mar, nadar en paralelo a la orilla, no zambullirse en zonas de poca profundidad o rocosas, respetar las zonas de embarcaciones o deportes acuáticos y tener cuidado con colchones y flotadores de gran tamaño por su facilidad para alejarse de la orilla.

La guía didáctica también recoge medidas de autoprotección y consejos para el buceo como hacerlo siempre acompañado, entrenar, tener una certificación o escuchar al cuerpo, entre otros avisos. También recoge la normativa básica para embarcaciones de recreo: comprobar el buen estado del barco, tener chalecos salvavidas, informarse de la previsión meteorológica o contar con los permisos necesarios para navegar.



Por último, ofrece consejos de salud como tomar el sol con precaución y evitando las horas de más calor, usar gafas de sol y gorra o sombrero, beber agua con frecuencia, evitar comidas copiosas y usar sombrillas o parasoles para protegerse del sol. Y, en caso de emergencia, ruega llamar al teléfono 112, que está disponible 24 horas al día durante los 365 días del año.