Las playas de Jaén en perfecto estado de revista

Las aguas de las zonas de baño en la provincia de Jaén se encuentran en un estado de calidad adecuado, en concreto, el embalse del Encinarejo y río Jándula de Andújar, el embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, río Guadalquivir, río Borosa en Santiago-Pontones, río Aguascebas en Villacarrillo y río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo. Sin embargo en los casos del río Linarejos de Cazorla y el arroyo Los Molinos de Siles, no se recomiendael baño ya que presentan un escaso caudal, por lo que no se ha podido realizar el muestreo y no es posible su utilización.

Esto se desprende del informe que ha elaborado la Consejería de Salud y Familias durante la primera quincena de agosto sobre el estado del litoral y zonas de baño interior en la temporada veraniega. Este estudio se basa en los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Para ello, la Consejería ha vigilado las 9 zonas de baño continentales de la provincia.

Toma de muestras

Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera-, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.

Las continuas labores de vigilancia de la calidad de las aguas de baño permiten elaborar quincenalmente informes sobre el estado sanitario de las aguas de baño. La población los puede consultar en la web de la Consejería hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre de 2020 en las zonas de baño de temporada larga, y hasta el 25 de agosto de 2020 en las de temporada corta.

Hay que recordar el importante papel de los Ayuntamientos, encargados de mantener las condiciones de salubridad de las zonas de baño, vigilar los posibles puntos de vertido y adoptar las medidas que les requieran las administraciones sanitarias y ambientales.