Jaén Rugby gana en Cáceres y la cantera sigue acumulando minutos

El partido de este domingo puede tener dos miradas. Unos ojos verán la botella medio llena y otros medio vacía. Dos miradas y una sola realidad: esta ha sido una victoria de las que curten, sin importar la diferencia de puntos. Porque Jaén Rugby ha sumado el punto bonus gracias a sus cincos ensayos y a los 42 puntos logrados contra el colista. CAR Cáceres 19 – 42 Jaén Rugby

Sí. Viendo los resultados anteriores cosechados por el rival, estos 23 puntos de diferencia pueden parecer pocos. Pero significan mucho. Significan alcanzar el objetivo marcado por el cuerpo técnico durante la semana. Demuestran que la dirección de juego transmiten orden y ritmo tanto a la delantera como a los tres cuartos. Esta crónica no hablará hoy de errores o indisciplinas, que los hubo. Para eso está el vestuario y la sesión de vídeo de la semana. Valga como dato que 12 de los 19 puntos recibidos fueron consecuencia de golpes de castigo.



El viento fue otro de los protagonistas de este partido en El Cuartillo. Sopló fuerte y a favor de CAR Cáceres en la primera parte dándole mucha profundidad a sus patadas y situando el juego en campo jiennense. Los locales se adelantaron en el marcador a los cinco minutos con un puntapie de castigo en veintidós (3-0).

IMAGEN: Jaén Rugby





Después llegaría el primer ensayo jiennense, todo un compendio de las virtudes de este equipo. Buen juego a la mano, buenos apoyos, sumando fases -quince-, moviendo el balón de lado a lado del campo hasta encontrar la superioridad en el costado izquierdo. Ensayo de Mauro Macchi y transformación de Manu González, que, a pesar del viento, sólo falló una patada y por poco (3-7). Los cacereños tenían más fácil jugar en campo contrario y voltearon el marcador con un ensayo –primero de la temporada- y otro golpe (13-7).

Los jiennenses fueron poco a poco imponiéndose en las melés y haciendo caer a su rival en golpes. A la media hora de juego, una sucesión de penal touch (golpes de castigo sacados a banda) acabó con el segundo ensayo visitante. Esta vez quien posó el balón tras la línea de marca fue César Díaz, que está disfrutando de una segunda juventud (13-12). La primera parte acabó con un retenido de CAR Cáceres a siete metros de la zona marca jiennense gracias a una gran jugada defensiva del XV de Jaén.



Los jiennenses comenzaron la segunda mitad como la primera, encajando un golpe de castigo (16-12). Pero ahora el viento soplaba a favor y Jaén Rugby llevaba el juego con más velocidad a campo contrario para iniciar su remontada. Manu González pateaba entre palos un golpe (16-15) y Luis Alberto Enrique anotaba el tercer ensayo visitante (16-22). Si saltar al campo con once jugadores formados en la cantera –dos sub 20 y tres sub 23- en el XV titular es destacable, también lo es la capacidad anotadora de “Cheto” Enrique desde el ala y los metros que ganan con sus arrancadas jugadores como Juan Castro y Santi Mesropian. También ellos, desde la tercera línea, inscribieron su nombre en la lista de anotadores. Castro, emergiendo de un maul formado a quince metros de la línea de ensayo (16-29). Mesropian culminando una jugada muy trabajada en la que oval pasó casi por todo el equipo (16-36).

No sería exagerado decir que en ese minuto 60 se podría haber terminado el partido. Fueron unos últimos minutos de querer y no poder para ambos equipos. El viento, el campo pesado, el cansancio, errores a un lado y a otro. Minutos en el que las ráfagas de acierto quedaban embarradas por las equivocaciones. Por juego, sí. Pero esos 20 minutos que aún quedaban por disputar tenían otro fin para Jaén Rugby. El resto de componentes del equipo jiennense saltaron al césped de El Cuartillo para sumar más minutos, cogerle el aire a la categoría y curtirse en este tipo de partidos. Ese objetivo explica el titular de esta crónica. Jugadores como Álvaro Juárez, Guillermo Pérez, el debutante Fernando Arias, con 18 años, Agustín Carranza, Mario Cano, con 19, o Juan Miguel Sánchez y Julián Moral que apenas superan los 20 son el futuro de este equipo y de este club. El presente ya está en el quince titular y ellos se tienen que ir ganando los dorsales del 1 al 15.

Antes de que el colegiado Alberto Díaz pitara su final CAR Cáceres anotó tres puntos más y Jaén Rugby, seis. Todos transformando golpes de castigo (19-42). Los de Jaén Rugby los sumó Luis Alberto Enrique. Los de CAR, Juan Sebastián Montes, que consiguió al pie 14 de los 19 puntos de su equipo.

La victoria de este fin de semana permite a Jaén escalar posiciones en la clasificación y acercarse su próximo rival. Jaén Rugby se medirá el 12 de noviembre a CR Málaga en el campo de Rugby de Las Lagunillas.