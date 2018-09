Jaén Merece Mas denuncia el enésimo varapalo al tren en la provincia

La plataforma Jaén Merece Más denuncia nuevos recortes en los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén a través de este comunicado:

«La plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ califica de insulto que el Gobierno esté planificando utilizar la provincia jiennense sólo como paso del tren Granada-Madrid, con una simple parada técnica en Linares-Baeza para el cambio exclusivo de maquinista, en cumplimiento con la normativa horaria para conducción de trenes, y sin que se vaya a habilitar ni permitir la subida y bajada de viajeros. “Es intolerable el ninguneo y el menosprecio tan indigno al que nos someten a los jiennenses. Pedimos que los socialistas de Jaén, con su secretario provincial a la cabeza, Francisco Reyes, pidan perdón a esta provincia por haber vendido con muchos titulares este verano que el nuevo Gobierno recuperaba trenes para Jaén, y al final resulta que sólo somos zona de paso y el servicio es para los granadinos exclusivamente, a los que quieren llevar a Madrid sin entretenerles en el camino, porque la apuesta es por Granada”, manifiestan desde ‘Jaén Merece Más’.

La plataforma jiennense ya avisó en verano que todo apuntaba a una nueva afrenta contra Jaén, por cuanto esta plataforma ya aseguró que tenía datos para poner en duda que el talgo fuera a parar en la estación de Linares-Baeza, por lo que advirtió que los políticos de Jaén no tenían nada que celebrar ni nada que aplaudir. Y este extremo parece que se va a producir. De hecho, la plataforma vuelve a incidir en que, aún en el supuesto de que la presión forzara a parar en Jaén, es un servicio provisional “pensando en los granadinos y que a Jaén llegaría de rebote por tiempo limitado”. Y es que, cuando Granada tenga su AVE, toda la circulación se desviará por Antequera y la provincia de Jaén quedará más aislada aún. Prueba de ello es que están con las pruebas técnicas de compatibilidad entre entre la LAV Córdoba-Málaga y la LAV Antequera-Granada. “Todo está pensado para esquivar a Jaén, para dejarla aún más subdesarrollada y marginada, cosa que le reprochamos al Gobierno de Rajoy y se reprocha igualmente al Gobierno de Sánchez y a los políticos en general a los que Jaén no les importa nada más que un puñado de votos”, afirman desde ‘Jaén Merece Más’. Con todo, para la plataforma ciudadana “lo más aberrante es que los políticos de Jaén vendieron humo, engañaron a sabiendas a los jiennenses, se llevaron multitud de titulares triunfalistas en prensa y no tienen valor ni coraje de enfrentarse a los políticos de Madrid para luchar por Jaén. No vemos que los políticos de Jaén luchen por esta tierra y todo son engaños y mentiras porque para ellos somos simples números cada cuatro años”, asegura con contundencia ‘Jaén Merece Más’.»