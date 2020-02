Jaén consigue colar a la aceituna como emoticono de WhatsApp

Aunque no lo parezca el número de símbolos o emoticones, hay quien los llama “emojis,” que tenemos a nuestra disposición para subrayar o dar énfasis a los mensajes que intercambiamos es de 3.178 ideogramas electrónicos distintos. Aún así son insuficientes y la demanda de ampliar estos pictogramas no para de aumentar. Pero ¿quién o qué se encarga de regular este lenguaje alternativo? ¿quién o qué es el responsable para incluir o no muchas de las peticiones que surgen cada año? Este organismo, una especie de “academia de la lengua emoji” que es el Consorcio Unicode.

3.178 ideogramas electrónicos distintos

Pues bien este consorcio ha aprobado en su última reunión ampliar el listado de los emoticones disponibles en 117 nuevos entre los que se incluyen la aceituna, el arándano, el pimiento verde o la tetera, entre otros. Estas nuevas incorporaciones empezarán a estar disponibles a partir del próximo mes de marzo aunque todo depende del modelo de teléfono móvil que tengamos.

Desde hace años que en la provincia de Jaén, la principal productora de aceite de oliva del mundo y con más de 66 millones de olivos en su geografía, venía pidiendo que la aceituna se convirtiera en un icono internacional a través de las redes sociales. Ha habido varias iniciativas en plataformas de recogidas de firmar en Internet así como el Facebook o Twitter como la de un conocido ilustrador y diseñador gráfico giennense, que firma sus trabajos como “El Creata” que ya reivindicaba el “emoji aceitunero” con notable insistencia.

la principal productora de aceite de oliva del mundo y con más de 66 millones de olivos

Así que misión cumplida. En breve para invitar a los amigos a tomar unas cervezas con unas gambas y unas aceitunas de Jaén ya tendremos los tres pictogramas disponibles. De momento no se conoce el diseño definitivo de la aceituna que podremos compartir. Si será rellena, verde, negra, cornicabra, cornezuelo o picual, eso está por decidir. En cualquier caso el olivar da un paso más en su internacionalización con este “emoji” que estará disponible en todos los teléfonos móviles del mundo ya que el olivo se cultiva, tras un crecimiento espectacular en las últimas décadas, en los cinco continentes.