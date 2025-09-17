COPE
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Porcuna y detiene a dos vecinos

210 plantas, cogollos listos para distribución y un enganche ilegal a la luz fueron intervenidos en una vivienda deshabitada

Guardia Civil

Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil de Andújar (Jaén) ha investigado a dos vecinos de Porcuna y Arjona, de 28 y 39 años, como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

Durante la operación, los agentes realizaron una entrada y registro en una vivienda deshabitada de Porcuna, donde localizaron una plantación de marihuana tipo “indoor” de alto rendimiento. Tras la intervención, se procedió a su completo desmantelamiento.

En la vivienda se hallaron 210 plantas de marihuana en fase de crecimiento, además de una gran cantidad de cogollos listos para su distribución. Asimismo, los agentes incautaron sistemas de iluminación, climatización y extractores que mantenían el cultivo en funcionamiento.

La instalación eléctrica estaba conectada de forma fraudulenta a la red general mediante un “enganche ilegal”, lo que supuso un grave riesgo de incendio y de seguridad para los vecinos de la zona. Personal técnico de la empresa suministradora se encargó de desconectar el suministro manipulado para evitar mayores peligros.

Este tipo de operaciones ponen de relieve el constante trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico de drogas en Jaén y la protección de la seguridad ciudadana. Las plantaciones de marihuana “indoor” son cada vez más frecuentes en viviendas deshabitadas, donde se busca ocultar la actividad ilegal y aprovechar conexiones eléctricas fraudulentas.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con esta plantación.

