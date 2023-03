El Grupo de Espeleología de Villacarrillo descubre una nueva especie de coleóptero en una cueva de Jaén

Acaba de salir publicado un trabajo científico firmado por el bioespeleólogo y taxónomo catalán Carles Hernando y por el espeleólogo jiennense Toni Pérez, en una de las revistas taxonómicas más importantes del mundo con sede en Nueza Zelanda: ZOOTAXA, en el que se describe una nueva especie de coleóptero con adaptaciones al medio subterráneo descubierto en una cavidad de la provincia de Jaén por el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.). El trabajo se ha titulado “Tychobythinus antojandro sp. nov., a new troglobitic species of Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from Andalusia, Spain”.

Carles Hernando, es uno de los taxónomos y bioespeleólogos con gran experiencia en la taxonomía sobre los coleópteros colectados en ambientes subterráneos a nivel español, con cerca de 35 años de experiencia en el ámbito de la biología subterránea. Sobre este descubrimiento afirma: “Se trata de un gran descubrimiento, ya que este escarabajo pertenece a un grupo de insectos muy escasos en las cuevas y, por tanto, muy difíciles de encontrar. En definitiva, se trata de un hallazgo que abre la puerta a nuevos conocimientos sobre estos interesantes escarabajos de las cavernas”.





Hábito de Tychobythinus antojandro (FOTOGRAFÍA: Carles Hernando)





Como ya se dice en el texto, la nueva especie se ha denominado Tychobythinus antojandro, dedicada a dos miembros de la Escuela de Espeleología que tutorea el G.E.V.: los hermanos Antonio y Alejandro Pérez, de 10 y 6 años respectivamente, que han estado presentes durante la búsqueda de ejemplares de esta especie en la propia cueva. Antonio, sobre esta nueva especie que le han dedicado comenta: “Me hace mucha ilusión que me dediquen la especie junto a mi hermano. Ayudando a mi equipo a buscar ejemplares, pude localizar 2 machos y una hembra. Agradezco a Carles Hernando su dedicatoria y su trabajo”.

Esta nueva especie se caracteriza por tener algunos caracteres de adaptación al medio subterráneo o caracteres troglomórficos, es de unos 2 mm de longitud total, además de ser la especie del género Tychobythinus encontrada más al sur de la península ibérica. Se ha localizado en una cavidad histórica de la provincia de Jaén, la Cueva G.E.V.-2 (la segunda cavidad explorada por dicho colectivo hace más de 40 años), ubicada en el término municipal de Santo Tomé y a escasos metros de los límites geográficos del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Gracias a los permisos y autorizaciones concedidas por este ente junto a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el G.E.V. ha podido realizar estos trabajos de investigación en el medio subterráneo jiennense.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO SUBTERRÁNEO

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), realiza desde hace casi 45 años, una inmensa labor tanto científica como de conservación, en el medio subterráneos. Trabajos como el citado anteriormente, alientan al equipo de espeleólogos y espeleólogas villacarrillenses a seguir trabajando en cuevas, simas y minas del sur peninsular. Este trabajo también sirve para dar a conocer la gran biodiversidad que queda por descubrir en cavidades de Jaén y que se intentan proteger.

Toni Pérez, presidente del G.E.V. analiza los resultados como muy positivos: “Estos trabajos se han llevado a cabo junto a programas de educación ambiental propios del club, con los niños y niñas de la Escuela de Espeleología. Gracias a ese esfuerzo, hemos podido localizar algunos ejemplares para una correcta descripción de la nueva especie”. Por lo tanto, en este descubrimiento han participado multitud de jóvenes entre los 4 y los 12 años para conocer y conservar el rico patrimonio de diversidad subterránea de Jaén y Andalucía.

OTRO HALLAZGO IMPORTANTE

Desde el colectivo jiennense informan que han localizado y explorado una nueva cavidad en el término municipal de Santiago-Pontones, con la ayuda de Agentes de Medio Ambiente para su ubicación. Esta cavidad presenta una gran cantidad de excrementos de murciélago y en un rincón alejado de dicha cavidad, había algunos ejemplares. La exploración de la cavidad no conllevó a la molestia de dichos animales (recordemos que son vulnerables a la extinción) y desde el G.E.V. se han puesto en marcha para elaborar un informe al respecto y enviarlo en breves días a la administración competente.

El objetivo que pretenden realizar desde el G.E.V., según confirma su presidente es “la conservación y protección de los refugios de los murciélagos. Aunque se trata de una pequeña cavidad, creemos que podría contener en su interior en otras épocas del año, gran cantidad de murciélagos, por lo que entendemos que la administración debe de saberlo por si tienen que realizar alguna gestión”.

El G.E.V. está realizando una incansable labor de estudio, investigación y conservación del medio subterráneo en el sur peninsular desde hace casi 45 años.