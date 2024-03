Glaucoma: Más de 189.400 andaluces lo padecen y aproximadamente el 40% no lo sabe

Realizar una vida cotidiana activa y rutinaria, asistir al trabajo, practicar deportes, salir con amigos; todo parece normal desde fuera, pero internamente los ojos podrían estar comenzando a perder visión debido al glaucoma. El problema radica en que en las etapas iniciales de esta enfermedad ocular, no hay síntomas evidentes, y su detección solo ocurre cuando ya está avanzada y se ha producido una notable pérdida de visión.



El 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, conocido como el "ladrón silencioso de la vista". El glaucoma es un conjunto de enfermedades oculares caracterizadas por el deterioro gradual del nervio óptico, reduciendo gradualmente la visión periférica hasta que parece que se mira a través de un túnel o un tubo. Una de sus particularidades es que suele ser asintomático en sus etapas iniciales, lo que significa que muchas personas pueden no darse cuenta de que lo padecen hasta que ya han sufrido una pérdida significativa de la visión. Por eso es vital diagnosticarla tempranamente, ya que así se puede evitar una pérdida significativa de la vista. Si se siguen los tratamientos prescritos por oftalmólogos, en el 90% de los casos se puede evitar la ceguera total, aunque no la deficiencia visual.









Se estima que en Andalucía alrededor de 189.400 personas sufren de esta patología ocular, y el 40% de ellas no lo sabe, lo que equivale a unas 75.800 personas. En Jaén hay 13.622 personas diagnosticadas mientras que 5.449 personas no saben que tienen glaucoma.

En este día de concientización, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) resalta que la visión perdida por el glaucoma no se recupera, subrayando la importancia de exámenes periódicos, especialmente a partir de los 40 años, cuando aumenta el riesgo de padecerlo.

Una vez diagnosticado, es crucial frenar su progreso, ya que actualmente no existe cura para el glaucoma. Los pacientes tienen a su disposición diversos tratamientos como colirios, medicamentos e incluso cirugía. Seguir correctamente las indicaciones de los oftalmólogos es fundamental para controlar la progresión de la enfermedad, aunque la falta de mejoría visual puede llevar a la baja adherencia al tratamiento.



La AGAF aboga por incluir el glaucoma en el grupo de enfermedades neurodegenerativas, lo que abriría nuevas vías de investigación para comprender su origen y buscar formas de regenerar el nervio óptico. Esto sería beneficioso para aproximadamente un millón de personas en España que padecen esta enfermedad ocular.





Sin embargo, la investigación en regeneración neuronal en el glaucoma carece de recursos suficientes, ya que a nivel institucional no se considera una enfermedad neurodegenerativa. La AGAF insta al apoyo del sector público y privado para invertir en estas investigaciones y brindar esperanza a quienes buscan recuperar su visión. En este sentido, la campaña de concienciación y divulgación del glaucoma de la AGAF cuenta con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie.