V Gala solidaria de Humor por las Enfermedades Raras y el Déficit de Factor V

El alcalde de Jaén, Agustín González, junto con la concejal de Cultura, Festejos y Patrimonio Histórico, María Espejo, la humorista jiennense Eva y Qué y loa presidenta de ASDEFAV-Una Esperanza para Celia, María José Extremera, han presentado la V Gala del Humor que se celebrará mañana martes, 27 de febrero en el Teatro Infanta Leonor a las 21 horas.



El alcalde de Jaén, Agustín González, ha agradecido esta iniciativa que supone el compromiso de Eva y Qué por la organización de este espectáculo y de que cuente con la presencia de todos los compañeros humoristas que lo van a hacer tan bonito y especial”. Así ha agradecido también el que lleve todas las riendas la Asociación para la investigación y cura del déficit del factor Cinco (ASDEFAV) y ese objetivo de trabajar en la investigación de las enfermedades raras, y del déficit del factor V. “Siempre estáis ahí, no paráis de hacer cosas, y siempre con esa sonrisa” ha enfatizado. Por último ha agradecido al Patronato de cultura “por ofrecer los medios necesarios para que se lleven a cabo actividades como esta”. El primer edil ha destacado que el humor “es una forma de llegar al cariño de la gente, y qué mejor modo que hacerlo con un elenco de profesionales de la risa y ésta tiene el poder de unirnos a todos y hacerlo con ese objetivo tan solidario, por eso, el humor habría que prescribirlo siempre y para todos”.



La concejal de Cultura, María Espejo, ha puesto en valor este espectáculo “que promete mañana muchas risas y solidaridad pues ya se encuentra con las entradas totalmente vendidas”. Así se ha centrado en el propósito de esta gala: “crear conciencia sobre las enfermedades raras, especialmente en el déficit del Factor Cinco porque es vital que estas enfermedades reciban la visibilidad y el apoyo necesarios para la investigación y el tratamiento”. En este sentido, ha dado las gracias a María José Extremera, madre de Celia por esta iniciativa “tan noble, por su esfuerzo, trabajo y tesón, así como por el trabajo incansable y de no perder nunca esa esperanza para Celia y para todas las personas que necesitan mejorar su calidad de vida y encontrar soluciones a través de la investigación. Asimismo ha dado también la enhorabuena tanto a la Asociación para la investigación y cura del déficit del factor Cinco (ASDEFAV) y ha agradecido a Eva y Qué “por involucrarse en este proyecto y a todos los humoristas que, de forma altruista, harán que esta noche pasemos grandes momentos de diversión”.



Por su parte, María José Extremera, presidenta de ASDEFAV-Una esperanza para Celia, ha agradecido al Ayuntamiento de Jaén “todo su apoyo, al alcalde y a la concejal, María Espejo porque su colaboración ha sido vital para nosotros”. También ha agradecido la implicación de la humorista Eva y Qué, “que ha venido desde Madrid a presentar hoy esta gala y que se vuelca a tope siempre de corazón”, donde ha resaltado además su faceta trabajadora “porque son muchas horas las que dedica a esta gala”. Y además ha agradecido a los medios de comunicación “por estar ahí siempre y ser nuestro altavoz”.



Eva y Qué ha hecho hincapié en que, además de ayudar al déficil del factor V, esta gala es posible gracias a los patrocinadores, al Patronato de Cultura y al Ayuntamiento, en especial, “por habernos cedido el espacio del Teatro Infanta Leonor, pues ese ahorro de dinero será recibido a la investigación”. Eva y Qué ha puesto en valor que, durante esta organización de esta gala, se le ha dado prioridad “a los pequeños comercios y los puntos de venta de entradas que no han sido online y sí se han vendido en locales y lugares de Jaén para darle publicidad y visibilidad a los negocios”. “Este año ha sido una locura de venta de entradas, porque incluso además de celebrarse en el Teatro Infanta Leonor, éste se ha quedado también pequeño” ha argumentado. En este sentido, ha reconocido que ha sido “impresionante” cómo se ha volcado la gente en esta gala que además cuenta con un cartel “brutal de grandes artistas y además también paisanos nuestros de Jaén como Guelmi, Daniela Padrón, Miki de Kai, KalDeras, Coria Castillo, Manu Partida, Fernando Moraño y Michi Vílchez. Una gala que estará además amenizada con ‘Los Transistores’ y que promete dar mucha visibilidad a las enfermedades raras.