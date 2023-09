El Festival Solidario de Humor "Santi y sus amigos" llega hoy al Infanta Leonor

El alcalde de Jaén, Agustín González, junto con la concejal de Cultura y Festejos, María Espejo, el presidente de ‘Down Jaén’, Javier Balsera, y el humorista Santi Rodríguez, presentaron este jueves la decimocuarta edición del Festival Solidario de Humor ‘Santi y sus amigos’, que se celebrará hoy viernes, 8 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Infanta Leonor.

Agustín González ha afirmado que “es un honor y un privilegio presentar este festival solidario; un año más Santi se confabula con sus amigos y nos trae un evento para disfrutar al máximo” y ha hecho un reconocimiento a la asociación Down Jaén, de la que ha destacado “la labor que desempeña, que cambia vidas. Brinda apoyo integral a las personas con síndrome de Down; proporciona recursos, educación, terapia y, sobre todo, crea oportunidades”.

El alcalde también ha puesto el acento en que la entidad “promueve la integración y la inclusión y trabaja para sensibilizar y concienciar a la sociedad, al tiempo que brinda un apoyo importantísimo a las familias. Se trata de una asociación que está tejiendo una red de ayuda fundamental para nuestra sociedad; no podemos olvidar que todos somos diversos pero somos iguales y eso es algo que tanto la asociación como Santi han sabido transmitir siempre”.



González ha animado a todos los jiennenses “a asistir al festival solidario y a participar en la jornada lúdica y deportiva que tendrán lugar el sábado en el parque del Bulevar porque son dos días de convivencia e integración en los que podemos disfrutar todos juntos de la cultura, el deporte, el humor y la risa”.



Por su parte, el presidente de la asociación ‘Down Jaén, Javier Balsera, ha agradecido la acogida “al alcalde, al Ayuntamiento de Jaén, a Santi y todos los colaboradores que hacen posible la celebración del festival porque es una fiesta que se lleva celebrando catorce años que han estado cargados de ilusión y esfuerzo por ofrecer a la sociedad una oportunidad de pasárselo bomba desde la perspectiva de la solidaridad. Este evento es un reflejo de que hay mucha gente buena que se esfuerza por hacer que este mundo sea mejor y que apuesta por la inclusión real y por romper los techos de cristal que aún existen”.



Balsera ha añadido que “aún tenemos muchos retos que afrontar como asociación, como familias y a nivel institucional y no podremos hacerlo si no vamos todos juntos, por lo que creo que este festival un ejemplo de ello. No podemos cansarnos ni perder la perspectiva para conseguir nuestros objetivos”, al tiempo que ha animado a los jiennenses “a adquirir las entradas online para el festival a través de la web eventick.es, o de forma presencial, el sábado, en la taquilla del teatro Infanta Leonor”.



El humorista Santi Rodríguez ha agradecido, asimismo, “la cercanía y buena disposición del alcalde y la colaboración de la Concejalía de Cultura, ya que todo han sido facilidades para poner en marcha la gala, así como a los organizadores, al tejido empresarial jiennense y al gran número de entidades colaboradoras, que crecen edición tras edición” y ha tenido palabras “de cariño, gratitud y admiración para la anterior presidenta de ‘Down Jaén’, Lola Gómez”, de la que ha dicho que “sin su labor la asociación no sería lo que es hoy en día”.



Santi Rodríguez ha destacado “la calidad del elenco de artistas que tomarán parte en la gala, que tendrá más participantes que nunca: Manolo Sarriá, Javi Martín, Jordi Merca, José Boto, Jesús Cañete, Sara Escudero, Dani de la Cámara y Campoy, quienes colaboran de forma desinteresada” y ha recordado que “aunque no quedan entradas para el patio de butacas, aún quedan algunas localidades disponibles en otras ubicaciones del teatro, por lo que animamos a los jiennenses a que las adquieran antes de que se agoten, así como a acercarse el sábado a la jornada festiva y fiesta infantil, que se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas y ofrecerá actividades para todas las edades”.