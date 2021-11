El error que cometes al tirar el escabeche de una lata de mejillones

Recordarás que no hace mucho te enseñamos qué hacer con el caldo de un bote de garbanzos o con el líquido de cobertura de unos berberechos o unas navajas al natural. Bien pues siguiendo con el capítulo del líquido de cobertura de las conservas hoy te vamos a dar algunas ideas de qué hacer con el escabeche de una lata de mejillones antes de que se te vuelva a ocurrir tirarlo por el fregadero.

Si con el caldo de los garbanzos o aquafaba te enseñamos a hacer una mousse de chocolate o un delicioso y jugoso bizcocho y con el caldo de unos berberechos aprendimos a potenciar el sabor de un guiso de pescado y marisco o unos espaguetis a la marinera,a continuación te ofrecemos algunas pautas para que aproveches al máximo el escabeche de tus mejillones. El escabeche es una manera artesanal y tradicional de conservar los alimentos y está compuesto básicamente de aceite, vinagre, vino y alguna especia.





Los mejillones en escabeche son sin duda uno de los aperitivos más socorridos y habituales en la depensa de nuestros hogares. Basta con tirar de una lata de mejillones para tener en nuestra mesa un tentempié que gusta casi a todo el mundo. Los podemos tomar solos o acompañados de unas crujientes patatas fritas de bolsa. El éxito está asegurado.

Es bastante probable que seas de los que abres la lata y tires ese líquido anaranjado en el que se conserva el mejillón o tal vez seas de los que prefieren bebérselo a tirarlo. Si decides consumirlo de un sorbo debes de tener en cuenta que no es perjudicial pero debes prestar atención a no cometer excesos ya que las conservas en escabeche tienen una cantidad considerable de sal y de aceite que supondrá un aporte calórico extra, algo que no ocurre o se minimiza si lo añades a una de tus recetas.

Con el escabeche de nuestra lata de mejillones, una simple mayonesa y una salsa picante podemos realizar una espectacular salsa brava para poner a unas patatas por ejemplo. El resultado es sencillamente delicioso.

También podemos preparar un paté de mejillones utilizando el contenido completo de la lata, es decir, mejillones y su escabeche, a los que añadiremos unos quesitos y si queremos una lata de atun y lo mezclamos todo con la batidora. En un minuto tendrás un aperitivo para untar y no parar.









Igual que utilizamos la cobertura de los berberechos al natural, el escabeche de una lata de mejillones nos sirve también para preparar unos espaguetis con mejillones escabechados. Simplemente tenemos que cocer la pasta al dente, sofreir unos ajos laminados, una cebolla en juliana y una cayena. Cuando estén pochaditos le añadimos el escabeche de la lata de mejillones y tomate frito. Una vez cocida la pasta le añadimos el sofrito aderezado con el caldo escabechado y por último los mejillones. Le damos un toque de orégano y a disfrutar de un plato sencillo, barato y muy resultón.

Otro aperitivo muy sencillo de elabiorar y también muy apetecible es cocer unas papas y una vez cocidas y frías, machacarlas con un tenedor, añadirles el escabeche de nuestra lata de mejillones y menclar bien. Terminamos poniendo el conjunto en un molde de alumniio, prensamos para que se nos quede un bloque compacto, desmoldamos con ciudado y decoramos con los mejillones, pimentón de la vera dulce o picante según gustos, unas escamas de sal y un chorreón de aceite de oliva virgen extra.

¡Ea, salud!