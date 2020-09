La Diputación de Jaén insiste: “la limpieza y desinfección de los colegios es competencia de la Junta”

El presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de las competencias "impropias" que están asumiendo los ayuntamientos andaluces en la preparación de la vuelta de los escolares a las clases de forma presencial, en un curso marcado este año por la pandemia del coronavirus. Francisco Reyes ha trasladado esta cuestión al jefe del Ejecutivo andaluz en la reunión que Juanma Moreno ha mantenido en el Palacio de San Telmo con los ocho presidentes de las diputaciones provinciales andaluzas. En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Reyes ha lamentado que este encuentro se haya celebrado "casi seis meses después del inicio de la pandemia" y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España, y "43 días después de que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias le solicitase al presidente de la Junta de Andalucía una reunión para abordar un tema tan importante como es el inicio del curso escolar".

Retraso en el encuentro

"Si esta reunión, en vez de haberse producido en el día de hoy, se hubiese producido los días posteriores a la solicitud", el pasado 27 de julio, "posiblemente hoy estaríamos en otra situación distinta", según ha comentado Reyes, que se ha hecho eco de la "grave preocupación" que albergan padres y docentes por "cómo se va a abordar el inicio del curso escolar". Ha remarcado que "ningún presidente de Diputación dudamos de que tiene que ser presencial" este curso escolar, y las clases tienen que iniciarse con la "máxima normalidad, pero, por supuesto, con garantías para los docentes y para los alumnos de los centros educativos en Andalucía", según ha agregado.

Audio

Por eso "le planteamos hace 43 días" a Moreno "tener esta reunión para poder coordinar desde las administraciones locales" esta cuestión, según ha incidido Reyes, que ha lamentado así la "falta de diálogo total" por parte de la Junta, a la que ha advertido de que "no vale con que a los alcaldes se le hayan remitido unas instrucciones por parte de la Consejería", al igual que a los directores de los centros educativos, porque "hubiese sido necesario y deseable que la administración responsable de la competencia de educación se hubiese sentado con los ayuntamientos en las respectivas provincias". "Y eso desgraciadamente no ha sucedido", pese a que, según ha lamentado Reyes, "hay informes jurídicos por parte de distintas diputaciones que establecen claramente que la limpieza de los colegios compete a los ayuntamientos, pero en un estado de excepción, de pandemia" como el actual, "compete a la administración autonómica".

Situación de la Sanidad

Junto a este asunto "fundamental", en la reunión también se le ha trasladado al presidente de la Junta la "preocupación" de los dirigentes provinciales "por la Atención Primaria", con "muchos" centros de salud que cierran por las tardes, y con personal cuyas bajas por vacaciones u otros motivos "no se han podido cubrir", según ha abundado Francisco Reyes. El presidente de la Diputación jiennense también ha aludido a atención a las residencias de mayores y a la situación de la ayuda a domicilio como otros temas que le han trasladado a Juanma Moreno, y ha explicado que han finalizado esta reunión transmitiendo al presidente de la Junta que "los alcaldes de las ocho provincias de Andalucía no van a permitir que un centro educativo no se abra, independientemente de donde esté la competencia", porque "la responsabilidad de nuestros alcaldes va a seguir estando, pero tenemos que resolver problemas muy importantes, como la financiación extraordinaria de las tareas de desinfección" en los colegios.

Y, "especialmente, la seguridad jurídica de los alcaldes cuando están abordando competencias que no son propias, tareas que no son de la administración local y que, en este caso, por falta de comunicación y de coordinación, no se puede hacer exclusivamente por decreto por parte del Gobierno de Andalucía", según ha agregado. Por tanto, según ha concluido Francisco Reyes, "creemos que es el momento de abordar esa situación económica de los ayuntamientos", y "la seguridad del centro educativo no puede depender de que un ayuntamiento tenga o no más recursos humanos o materiales".