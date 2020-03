Diez consejos para aliviar las alergias al polen de esta primavera

La primavera ya está aquí y con ella llega todo un clásico: las alergías al polen. Este año los alérgicos deberán estar especialmente vigilantes ya que la pandemia del Covid-19, que también provoca problemas respiratorios, podría agravar su patología ya que las vías respiratorias de las personas alérgicas son más susceptibles a las infecciones respiratorias, especialmente las víricas, por lo que recomiendan que extremen las precauciones para evitar complicaciones no deseadas. En cualquier caso ser o no ser alérgico no tiene relación, según los expertos, a la hora de tener mayor o menor facilidad de contagiarse por Covid-19. Así que estos son los diez consejos que debes tener en cuenta para sufrir menos las alergías provocadas por el polen

Decálogo para superar los síntomas

1. Permanecer el máximo tiempo posible dentro de casa durante los días de mayor concentración de polen y, sobre todo, en los días de viento.

2. No abrir las ventanas de casa entre las 5 y las 10 de la mañana y las 19 y 22 de la noche. También se aconseja disminuir las actividades al aire libre durante esas horas, porque es cuando los niveles de polen están más elevados.

3. En el exterior llevar gafas de sol para que el polen no pueda entrar en contacto con los ojos.

4. Mantener las ventanillas cerradas en los desplazamientos en coche.

5. Colocar filtros antipolen en los aparatos de aire acondicionado, tanto en casa como en el coche y cambiarlos con frecuencia.

6. Ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa. No tender la ropa en el exterior, ya que los granos de polen pueden quedarse atrapados en las prendas.

7. Evitar actividades que puedan remover partículas de polen, como cortar el césped o barrer la terraza, etc.

8. Evitar tener plantas que polinicen por el aire.

9. No dormir cerca de fuentes de pólenes alergénicos, como árboles o plantas.

10. No mezclar los medicamentos con alcohol.

Asma y coronavirus

También es muy importante no confundir los síntomas del asma con la infección por coronavirus. Los de la infección vírica son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad y, en muchos casos, de dificultad para respirar, que se comparten con algunas patologías alérgicas. Por ello y para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) pide a los alérgicos que sigan las recomendaciones generales del Ministerio de Sanidad y consultar este enlace con los niveles de pólenes, tipo y distribución por provincia

los síntomas de la rinitis alérgica suelen remitir con cierta rapidez tras la toma de antihistamínicos

Lo que debe hacer sospechar que es alergia, sobre todo si es debida a pólenes, es que los síntomas se recrudecerán cuando el paciente esté al aire libre y, mejorarán notablemente cuando permanezca en sitios cerrados,. Además, los síntomas de la rinitis alérgica suelen remitir con cierta rapidez tras la toma de antihistamínicos y la presencia de fiebre es nula, salvo que se complique con sinusitis aguda, agrega. en cualquier

La temporada de alergía se adelantará tras el invierno que ha sido cálido y seco

En la provincia de Jaén, en la que más del 20% de la población ya sufre de alergía al polen del olivo (hay más de 60 millones de árboles de esta especie), la de seguimiento continuo de los niveles de polen de la Universidad de Jaén ya ha registrado concentraciones bastante altas de los pólenes invernales en relación a otros años, principalmente de ciprés durante el mes de febrero y principios de marzo, y de plátano de sombra durante la primera quincena de marzo.

Vídeo Se prevé el adelanto de la floración del olivo y un nivel de concentración de polen primaveral más intenso de lo normal.

El investigador del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UJA Luis Ruiz Valenzuela alude “a un invierno muy seco y caluroso, prácticamente sin ningún día de lluvia”, como el principal causante de concentraciones tan elevadas. En concreto, los picos de concentración del nivel de polen de ciprés y plátano de sombra se produjeron el 5 de febrero con 484 granos/m3 y el 10 de marzo con 947 granos/m3, respectivamente.

puede que la floración del olivo se adelante hacia finales de abril y ya empecemos a registrar concentraciones elevadas en esas fechas

A su vez, Luis Ruiz Valenzuela señala que las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones de las últimas fechas han adelantado considerablemente la floración de estas plantas hasta en 15 o 20 días respecto a lo habitual. “Normalmente, el período de máxima intensidad tanto del olivo como de las gramíneas, que coinciden en el tiempo, es la primera o segunda semana de mayo. Teniendo en cuenta lo ocurrido con los taxones que les preceden, puede que este año la floración del olivo se adelante hacia finales de abril y ya empecemos a registrar concentraciones elevadas en esas fechas”, indica.

Comparativamente con los últimos tres años y de acuerdo al comportamiento del clima, el experto de la UJA opina que “la estación de polen del olivo de este año se comportará de forma parecida a 2017, que fue más intensa de lo normal en cuanto a concentraciones, con un pico de 10.113 granos/m3 y varios días con cifras superiores a 5.000 granos/m3, y con un adelanto considerable, lo que también conlleva una finalización de la floración más anticipada”. A partir de 50 granos por metro cúbico de aire los alégicos comienzan a sufrir reacciones

Así se ven desde el microscopio los granes de polen del olivo y las gramíneas

Especies más alérgicas de España

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunidad Clínica, las gramíneas de crecimiento espontáneo (las conocidas como ‘malas hierbas’), y el olivo en aquellas zonas de áreas con extensa superficie de este cultivo, como Jaén, Córdoba o Granada son las especies y zonas más alérgicas del país España. De Hecho la polinización más intensa se encuentra en el sur peninsular, en Andalucía, con más de 6.000 gramos por metro cúbico.