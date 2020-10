Derby Motoreta's Burrito Kachimba el 17 de octubre en el Auditorio de La Alameda

Este sábado 17 de octubre el Auditorio de La Alameda de Jaén se prepara para acoger el concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Los embajadores de la “kinkidelia”, la mezcla perfecta entre flamenco fusión al estilo “kinki” y la psicodelia más setentera, capitaneados por Dandy Piranha, estarán por primera vez en la capital jiennense para presentar "El Valle", el primer adelanto de su esperado segundo álbum. Tras el increíble éxito de su primer disco homónimo, con el que han recorrido todo el territorio español, con parada en los festivales más punteros, la banda llega a Jaén para ofrecer un concierto inolvidable mientras continúan disfrutando de las mieles de su triunfo.

Los sevillanos ofrecen una de las propuestas más interesantes y rompedoras de la escena musical actual, con una particular perspectiva del rock andaluz regada con grandes dosis de psicodelia y desenfado. La banda desplegará su singular directo en el Auditorio de La Alameda ante un aforo muy limitado. Menos de 300 personas disfrutarán de esta esperada cita musical con uno de los nombres más importantes de la escena. Tanto los organizadores del evento, Kingocio y Oh, Salvaje, como el Patronato Municipal de Cultura y el Ayuntamiento de Jaén y los colaboradores Cervezas Victoria quieren destacar su compromiso con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad exigidas por las autoridades pertinentes, así como con la #culturasegura.

Las entradas ya están a la venta en kingocio.com y en entradas.aytojaen.es al precio de 15 euros más gastos de gestión. La apertura de puertas es a las 20:00 horas.

Una carrera musical llena de éxitos y reconocimientos

La banda revelación de la última temporada continúa su actividad incesante, a pesar de las restricciones por la pandemia que obligaron a parar su gira en marzo de 2020. Su éxito no conoce límites y entre los muchos reconocimientos que ha distinguido su trabajo encima y debajo del escenario están el Premio Ruido al Mejor Disco Nacional 2019 o su reciente inclusión en la prestigiosa lista Billboard, donde aparecen destacados como "Latin Artist of the Rise".