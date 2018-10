Comienza la temporada de setas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado en el BOJA una resolución– con vigencia hasta el próximo mes de mayo de 2019- que regula la recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia jiennense. El delegado Juan Eugenio Ortega, ha hecho hincapié en el cumplimiento de las disposiciones recogidas, “que se hacen necesarias ante el interés creciente que suscita esta actividad, tanto en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas”. “La Junta regula por cuarto año consecutivo esta actividad con el objeto de evitar episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a nuestras poblaciones de setas, para garantizar su persistencia y capacidad de regeneración así como el mantenimiento del medio ambiente en general en un estado favorable”, ha subrayado Ortega.

La resolución especifica que la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de Jaén no precisa de autorización de la Delegación Territorial, siempre que se realiza bajo una serie de condicionantes como la recolección para el autoconsumo que no supere los tres kilogramos de peso por persona y día. Además, la recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo, por lo que se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escarillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.

“Igualmente no se permite la recogida de setas inmaduras o en mal estado, deberán respetarse las no comestibles y queda prohibida la recogida en horas sin luz, así como las bolsas para su transporte, ya que estas no permiten la aireación y dispersión de las esporas”, ha continuado detallando.

La resolución también señala que la recogida en los montes públicos de la Junta de Andalucía será gratuita, salvo que expresamente se advierta de lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamientos. No obstante se puede restringir el acceso a estos montes por razones de seguridad, actividad cinegética o trabajos relacionados con el mantenimiento y gestión del mismo. En los pertenecientes a los Ayuntamientos, será también de aplicación las disposiciones municipales. A los terrenos públicos y privados con aprovechamientos de setas y/o trufas concedidos, no les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica.

El delegado ha indicado que esta resolución será entregada a todos los Ayuntamientos de la provincia y también se ha distribuido entre los agentes de Medio Ambiente. Su incumplimiento constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.