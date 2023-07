El Campus Científico GEM-UJA inspira a 40 alumnas a liderar la revolución STEM

Un total de 40 alumnas de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años están participando activamente durante toda esta semana en la tercera edición del Campus Científico GEM-UJA de Verano 2023. Este campus, organizado por la Universidad de Jaén (UJA) a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, ofrece una enriquecedora experiencia inmersiva de investigación en estrecha colaboración con mentoras de la UJA, quienes son líderes de proyectos innovadores en las áreas de STEM/TIC.



La inauguración de este campus tuvo lugar el pasado lunes, y en este evento, el Director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio A. Olivares, destacó que las actividades se centran en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en áreas específicas como medicina, enfermería, química, arquitectura, electrónica y biotecnología. Además, se abordan temas emergentes como realidad virtual, tratamiento de datos, realidad aumentada e internet de las cosas. Olivares animó a las alumnas a explorar su futuro, ya que las carreras STEM son altamente demandadas en el mercado laboral y brindan numerosas oportunidades para marcar la diferencia, especialmente en un campo en el que la representación femenina sigue siendo menor que la masculina.



La directora del proyecto, la profesora Marta Romero Ariza, felicitó a las participantes por el gran interés que suscita el campus y explicó que este evento surgió del proyecto GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential), un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea con el objetivo principal de fomentar el interés de las chicas en temas STEM/TIC e inspirarlas a seguir carreras emprendedoras en estos campos. El campus proporciona una ventana única para que las alumnas conozcan a investigadoras de la UJA, quienes compartirán sus investigaciones, laboratorios y experiencias, brindándoles una valiosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento.



Durante toda la semana, las jóvenes participantes se involucrarán en un proyecto de investigación real bajo la guía de sus respectivas mentoras, quienes trabajarán con grupos pequeños de 8 alumnas cada una. Este enfoque permitirá que las participantes compartan experiencias y preocupaciones sobre el papel de la mujer en los campos de STEM/TIC. Además de las investigaciones, se llevarán a cabo talleres, conferencias y otras actividades de inmersión para enriquecer su experiencia.



El viernes 28 de julio, día final del Campus Científico de Verano GEM-UJA, se llevará a cabo un congreso final, donde las jóvenes tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos y compartir las experiencias vividas durante la semana.



Esta iniciativa forma parte del XIII Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Para obtener más información sobre este campus, se puede acceder a la página web de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UJA.