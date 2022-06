Atún: la cantidad de latas que debes consumir a la semana si no quieres que perjudique a tu salud

El atún en conserva es sin duda una de las opciones más socorridas de nuestra despensa a la hora de preparar un plato que sea rápido pero a la vez rico y nutritivo. Basta con tirar de la anilla y ya tendremos listo un bocado que podemos tomar en bocadillo, al plato, en ensalada, en tortilla o revueltos... Nunca falla.

El atún es rico en proteína magra y ácidos grasos Omega 3, contiene vitaminas del grupo B: B2, B3, B6, B9 y B12, además de vitaminas liposolubles A y D. Reduce el colesterol, protege la piel, el corazón, la memoria y hasta mejora el estado de ánimo. Aun así los nutricionistas advierten que hay que consumirlo con mesura, no excediendo en ningún caso de un par de latas o tres como mucho a la semana debido a su alto contenido en sal y por la presencia de mercurio en su composición y que consumido en altas cantidades puede ser perjudicial para la salud. Es decir: ¿el atún es saludable? La respuesta es, sí pero conumiéndolo en su justa medida.









Si el atún utilizado para la conserva es un producto de primera y tienen un buen líquido de cobertura, nutricionalmente estaremos consumiendo un producto de buena calidad. Hay que tener en cuenta si elegimos consumir este tipo de conserva, en su etiquetado encontraremos todo cuanto necesitamos saber sobre el producto que vamos a consumir. Es muy importante elegir el que más beneficios aportará a nuestra salud.

El más saludable es el envasado al natural aunque el envasado y conservado en aceite de oliva virgen es también una buena opción, muy por delante del atún conservado en cualquier aceite vegetal. Importante también es fijarse en la cantidad de sal que lleva el producto, la fecha de caducidad y el estado exterior de la lata. Si está abollada, golpeada o abultada no se te ocurra consumirla. Tírala o evita comprarla en esas condiciones para evitar posibles intoxicaciones.









En cuanto al líquido de cobertura de nuestra lata de atún tienes que saber que puedes consumirlo sin problemas siempre que no abuses. Recuerda que contiene una considerable cantidad de sal además de algunos conservantes que suponen un aporte extra de calorías para nuestra dieta. No obstante no dudes en aderezar tu ensalada o cualquier otro plato que case con este líquido. Le darás un toque muy interesante a tus platos. De cualquier modo la mejor opción y la más saludable es sin duda utilizar aceite de oliva virgen extra (AOVE) para aliñar nuestras ensaladas.

¡Salud!

