Ya es oficial. Después de que el alcalde de Arjona, Juan Latorre, presentase el pasado lunes su precandidatura a liderar el PSOE jienense, Ángeles Férriz ha dado el siguiente paso, ya anunciado, y ha formalizado la suya este martes. Arropada por más de un centenar de militantes de toda la provincia, ha registrado su precandidatura con un discurso centrado en la unidad y el diálogo, dejando claro que su objetivo no es competir contra compañeros, sino fortalecer el partido para vencer al Partido Popular en las urnas.

Ángeles Férriz presenta su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Jaén

Férriz se mostró convencida y con fuerzas para afrontar este proceso. “Vengo con dos palabras que no quiero borrar nunca de mi discurso ni de mis hechos: diálogo y unidad. En estas semanas no he dejado de apelar a ambos, diálogo y unidad. Y lo voy a seguir haciendo en los próximos días, y lo más importante, lo voy a mantener igualmente a partir del 17 de marzo, sean los que sean los resultados”, expresó con determinación.

Ahora, la precandidata se centrará en recorrer la provincia junto con su equipo para reunir los avales necesarios que le permitan formalizar su candidatura en las primarias. Su intención es construir un proyecto inclusivo y abierto a todas las sensibilidades dentro del partido. “Yo vengo a sumar y multiplicar. Quien quiera aportar, va a tener siempre su espacio en este partido. No vengo a quitar a nadie, porque nadie sobra. No soy la candidata de nadie porque quiero ser la candidata de todos y todas. No necesito defender mi candidatura tirando por tierra la de otro compañero. Yo vengo a contar con todos y todas, porque eso es lo que da fortaleza y unidad a este partido y este partido con fortaleza y unidad, como dice María Jesús Montero”, declaró Férriz.

Sobre su decisión de postularse, dejó claro que no es fruto de un impulso repentino, sino de una reflexión profunda y del respaldo recibido por parte de la militancia. “No vengo sola, ni me presento porque tuve una ocurrencia hace unas semanas. Es una decisión meditada durante mucho tiempo. Y, además, es evidente, que yo sola no me habría atrevido a tomar esta decisión. Doy este paso porque muchos compañeros y compañeras de la provincia, me lo han pedido”, subrayó.

Férriz también destacó que estas primarias no son una lucha interna, sino un paso necesario para fortalecer al PSOE frente al PP. “Yo no vengo a ganarle a ningún compañero. Yo vengo a derrotar a la derecha. Para mí, estas primarias no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para vencer al PP. Y son el primer paso para que el PP de Moreno Bonilla muerda el polvo en las urnas, lo expulsemos de la Junta de Andalucía y hagamos Presidenta a María Jesús Montero”, enfatizó.

En la recta final de su intervención, la precandidata reivindicó la importancia de la democracia interna en el PSOE. “Es la hora de la militancia. Los militantes van a tener la palabra. Son los únicos dueños del destino de este partido. Esa es la grandeza de la democracia por la que tantos socialistas han luchado: un militante, un voto. Da igual que uno sea secretario general, diputado provincial, senador o parlamentaria andaluza, su voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier militante de base de cualquier agrupación de esta provincia, como los que me arropan hoy. No es ni más ni menos que el poder de la militancia”, concluyó.

CAMINO HASTA EL 29 DE MARZO

Se da así el pistoletazo de salida a una contienda que marcará el futuro del PSOE en Jaén. Se ha pretendido levantar en estos días una bandera de unidad, pero esta parece que no existe dentro del PSOE jiennense. Muestra de ello es que María de los Ángeles Jiménez Samblás, miembro de la plataforma Reconstrucción PSOE-Jaén, convocaba a los medios de comunicación tras la comparecencia de Férriz. La que fuera delegada de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, hablaba con intención de explicar su posicionamiento para la "reconstrucción" del PSOE de Jaén.

Aseguraba que no iba a presentar candidatura ante la dificultad de disponer con cerca de un un millar de avales. Sin embargo, mostró su satisfacción por dibujarse ahora un escenario en el que concurren dos candidaturas. Pidió, en ese sentido, que no entrasen en juego injerencias desde la propia formación política. En esa misma línea, relató que la plataforma Reconstrucción PSOE-Jaén ha pulsado las sensaciones de los militantes, y ha obtenido que cerca del 100% de ellos ve con buenos ojos este proceso de primarias en Jaén.

valoración de reyes

Al actual secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, le ha preguntado COPE Jaén por el camino que hoy comienza hasta el Congreso Provincial, que se celebra el 29 de marzo. Una carrera de fondo que tiene dos nombres propios, el de Ángeles Férriz y el de Juan Latorre. Son los dos precandidatos que ya buscan cerca de un millar de avales para concurrir a este proceso de primarias en el PSOE de Jaén. Esto decía Reyes sobre esa fase de relevo en el cargo que actualmente.