El 45.353, segundo quinto premio, deja tres pellizcos en la capital y Bailén

En la capital, se han vendido en dos céntricas administraciones, ubicadas en las calle Virgen de la Capilla (la número 16) y Álamos (la número ocho) mientras que en la localidad bailenense ha sido en la número dos, sita en la calle Poeta Miguel Hernández. Se da la circunstancia, además, de que las tres han repartido de nuevo la suerte con el tercer quinto premio, el 88.979. Han vuelto a vender un décimo en cada caso, de modo que sumarían otros 18.000 euros, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.



Lidia, una de las dependientas de la oficina de la calle Álamos, ha expresado su "alegría" a Europa Press. Ha explicado que están pendientes de confirmarlo con el personal de la citada entidad y de momento no ha podido precisar si la venta fue en ventanilla o por terminal. "Somos una administración joven, llevamos tres años, y parece que con suerte. En el sorteo de Navidad del año pasado dimos dos quintos premios", ha destacado. "Saber que ha podido hacer feliz a algunas personas, aunque sea poco, es algo increíble", ha afirmado, por su parte, Esther Casado, propietaria de la oficina situada en la calle Virgen de la Capilla, quien ha añadido que han vendido un décimo de cada número.



Está "prácticamente segura" de que los afortunados compraron físicamente los décimos, aunque desconoce quiénes pueden ser y, al menos por ahora, no han pasado por el establecimiento, que está "en racha" también y ya dio el segundo premio del Sorteo del Niño en este 2023.



En la misma línea se ha pronunciado Celi Castellano, propietaria de la administración número dos de Bailén. "Es una alegría muy grande", ha resaltado la mujer, que, al menos de momento, no sabe si los premiados son de la localidad, de los alrededores o de fuera, ya que "es mucha la gente que pasa" por allí. Además, ha expresado su confianza "en poder pillar algo más" en este sorteo de Navidad, al tiempo que ha recordado que en la edición del año pasado también repartieron suerte con un cuarto y un quinto.