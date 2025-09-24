El RCTM Linares inicia la temporada con 12 equipos en competición

El club linarense contará con cinco conjuntos en Ligas Nacionales y siete en autonómicas, además de los tres equipos del CD Indiana Games

El Real Club Tenis de Mesa Linares (RCTM) afronta una temporada apasionante con doce equipos en liza, cinco en Ligas Nacionales y siete en competiciones autonómicas. A este despliegue se suman los tres equipos del CD Indiana Games, lo que convierte a Linares en uno de los grandes focos del tenis de mesa andaluz y nacional.

La nueva campaña llega marcada por un gran desafío: recuperar la categoría perdida el curso pasado tras el descenso del primer equipo masculino. El objetivo es claro, volver a la máxima categoría del tenis de mesa español, aunque para ello será necesario superar un camino exigente en la División de Honor Nacional, donde nombres como Carlos Caballero e Israel Rodríguez liderarán el proyecto.

En el cuadro femenino, el Tecnigen Linares apostará por una mezcla de jóvenes promesas locales y jugadoras foráneas con experiencia, un equilibrio que promete mantener al club en la élite. En la Primera División Masculina, el protagonismo será para el clan de los Rodríguez —Esteban, Ángel y Esteban Jr.— junto a Álex Molina y otros jugadores que, llegado el momento, podrán reforzar al primer equipo.

La Segunda División contará con dos conjuntos liderados por capitanes históricos: David Sampedro y el incombustible Pepe Robles, acompañados por jugadores jóvenes que seguirán creciendo de la mano de veteranos con mucho que aportar. En el plano femenino, las jugadoras más jóvenes competirán en la Primera División Femenina, en un formato por concentraciones.

En el ámbito autonómico, el club estará presente en la Liga Andalucía con dos equipos: uno liderado por los veteranos Antonio Rentero y Andrés Molina, junto a jóvenes promesas, y otro formado por jugadores del Centro de Tecnificación que buscan experiencia para dar el salto a categorías superiores. En Superdivisión Andaluza, Linares tendrá dos equipos muy jóvenes —pero de gran nivel—, que también estarán disponibles para reforzar al resto de categorías.

La División de Honor Andaluza traerá consigo tres equipos muy especiales. Uno de ellos está compuesto por padres y madres de deportistas del club que, tras probar el tenis de mesa, han quedado enganchados y ahora compiten con entusiasmo. Los otros dos equipos los forman los más pequeños de la cantera, niños y niñas de entre 6 y 11 años que comienzan a dar sus primeros pasos en la competición federada.

Por su parte, el CD Indiana Games completa la representación linarense en ligas nacionales con tres equipos: el de Superdivisión, capitaneado por Roxana Istrate, que además disputará la Copa de Europa; el de División de Honor, con Marta Pajares, Amalia Triana y Sara Suárez; y el de Primera División, integrado por jóvenes jugadoras.

En total, más de 120 deportistas federados defenderán los colores de Linares en una temporada que confirma, una vez más, que Linares es Tenis de Mesa.