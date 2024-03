Jaén Rugby vence por un punto a CAR Cáceres y evita el descenso directo

La emoción y la intensidad se impusieron al buen juego en el partido que este domingo ha enfrentado a Jaén Rugby y a CAR Cáceres. El duelo, tan intenso como se esperaba, se dirimió en la última jugada del partido, lo que le concedió al pitido final un dramatismo pocas veces visto en Las Lagunillas. El resultado es elocuente 11-10 a favor de los locales.



El viento también quiso ser protagonista y condicionó el juego de principio a fin. Lo tuvo a favor Jaén Rugby en la primera parte y le llevó a jugar en campo contrario prácticamente desde el saque inicial, que correspondió al equipo visitante. La presión alta y una patada profundísima de Luis Alberto Enrique hizo el resto para que el equipo jiennense se adelantara en el marcador con un ensayo de Nandi Pulido. El veterano jugador no desaprovechó la jugada que habían amasado sus compañeros ni el pase lejano que le sirvió Santi Mesropian y posó el balón oval junto al banderín. La transformación de Manu González pasó por el lateral de los palos.



Jaén Rugby dominaba estos primeros minutos, volvía rápido a campo contrario con un juego a la mano limpio, acumulando fases, pero sin rematar en la zona de ensayo. La defensa de CAR Cáceres les mantuvo a raya. A estos primeros minutos de partido les faltó ritmo. Demasiadas infracciones de unos y de otros. En el minuto 15, Manu González sacó provecho de un golpe de castigo y amplió la ventaja jiennense con tres puntos más (8-0). Quince golpes de castigo ha anotado durante esta temporada el capitán. Otro golpe de castigo, centrado y sobre la linea de veintidós, favoreció que los negriblancos recortaran distancias en el marcador (8-3).

El partido entró en una fase que podríamos llamarla de ansiedad. Errores, indisciplinas, agarrones, jugadores atendidos en el suelo… Había mucho en juego y se respiraba en el ambiente. Todo aliñado por un viento que convertía al balón en un bulanico caprichoso. Jaén Rugby, fuerte en defensa, estuvo a las puertas de conseguir un segundo ensayo antes del descanso, pero ahí se quedó, en el dintel, al perder el balón en la salida de una melé a cinco metros de la línea de ensayo.



Si la primera parte fue la de la ansiedad, la segunda lo fue de infarto. Sus 40 minutos se jugaron prácticamente íntegros en campo jiennense. Con el viento a favor y una melé más pesada, los cacereños fueron ganando metros y levantaron su asedio a la zona de ensayo jiennense. Quisieron a provechar el aire para anotar desde lejos los golpes de castigo, pero sus rachas son caprichosas. Fallaron el primero en el minuto 46. Los ataques eran constantes, Juan Navarrete, Mauro Macchi y Nandi Pulido evitaron con placajes in extremis que sus oponentes ensayaron. El el minuto 55, otra acción defensiva de Macchi fue sancionada con amarilla. CAR Cáceres olía la sangre, pero Jaén Rugby, como todo animal herido, se volvió más agresivo. Su defensa del resultado, aún con un jugador menos, fue implacable. En el 63 nuevo golpe tirado a palos fallados por los extremeños.



Los diez minutos de sin bin estaban casi cumplidos cuando CAR Cáceres logró derribar el muro defensivo jiennense y anotar su ensayo. Justo en el mismo lugar donde lo consiguieran los jiennenses en la primera parte. Su transformación, esta vez sí, pasó entre palos (8-10).



Quedaba un cuarto de hora por delante. Y Jaén Rugby echó el resto. Quince minutos de infarto, pero sólo cuatro por debajo en el marcador porque el empuje jiennense tras el saque de centro provocó el nerviosismo rival y con él, un golpe de castigo. Cheto Enrique asumió la responsabilidad debido a la ausencia del capitán. Manu González se había retirado lesionado por culpa de un placaje retardado. Los cinco pasos del ala y el vuelo del oval parecieron eternos… Tres puntos más que subieron al marcador (11-10). Bueno, no fueron tres puntos más, fueron los tres puntos que le dieron la victoria final a su equipo. Todos los intentos de CAR Cáceres por darle la vuelta al electrónico fueron en vano. Dispuso hasta de dos golpes de castigo más. El último, con el tiempo cumplido, cortó la respiración a los alrededor de 300 aficionados que acudieron a Las Lagunillas y a los que veían la retransmisión. Cuando el balón pasó a la derecha de los palos, la explosión de júbilo de los jiennenses fue tan intensa como la decepción cacereña.



Esta victoria supone un respiro para Jaén Rugby pues evita el descenso directo y le concede esa oportunidad extra de pelear por la permanencia que es la promoción. Al mismo tiempo, condena a CAR Cáceres al descenso. Es lo que dicta el reglamento. Habrá que ver cómo queda compuesto el grupo C una vez concluidas todas las competiciones para conocer la decisión final de la Federación Española de Rugby.

El homenaje a un jugador de época

No podía ser de otra manera. Por unanimidad, Nandi Pulido se llevó el trofeo a mejor jugador del partido. Lo ganó por su trabajo defensivo y por anotar el único ensayo de Jaén Rugby. Nandi brilló en un partido muy completo de todo el equipo. La victoria, sin duda, fue el mejor homenaje para este jugador con casi cien partidos a sus espaldas. Jugador histórico del Jaén Rugby que logró el ascenso a DHB, que que se proclamó campeón en 2020, Fernando Pulido ha anunciado que esta será su última temporada en DHB. El trofeo al MVP, patrocinado por Picualia, le fue entregado por nuestro presidente Juan Fernández.