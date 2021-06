Jaén Rugby clasifica a sus tres equipos femeninos para el Campeonato de España de Clubes M14 y M16

Las nuevas generaciones de jugadoras de Jaén Rugby vienen empujando fuerte y este fin de semana lo han demostrado sobre el césped clasificando para el Campeonato de España de Clubes a los tres equipos que la Academia Kubota de Rugby PMD ha presentado a la Fase Autonómica de este torneo. Tanto los dos conjuntos Sub 14 como el Sub 16 lograron situarse entre los tres primeros de cada categoría en esta fase andaluza y medirán su progresión con los mejores equipos de toda España los próximos 12-13 de junio.

El director deportivo y responsable de la cantera de Jaén Rugby, Juan Ramón Crespo, ha destacado sobre todo el papel de las jugadoras Sub 14, algunas de ellas procedentes del equipo Sub 12, que han superado a equipos como Marbella RC y UAS de Sevilla. “Todas, los tres equipos, han jugado a un grandísimo nivel, se veía en los placajes, en los 2 contra 1, en cómo dominaban el pase”. El equipo Sub 16 se ha enfrentado también a clubes de gran tradición como el Ciencias Cajasol y al UAS de Sevilla, así como al Atco. Portuense.

“Estar en el Campeonato de España de Clubes es ya un éxito -defiende Juan Ramón Crespo-, pero estoy convencido de que nuestras jugadoras harán un gran papel, están muy ilusionadas después de el nivel de juego exhibido este fin de semana en La Cartuja”.

Hay que tener en cuenta que estas jugadoras disputan sus ligas en equipos mixtos y contra rivales en los que la presencia femenina es casi testimonial. En estos campeonatos pueden dar su verdadero nivel pues miden su destreza y su fuerza contra iguales. Los tres equipos de la Academia Kubota de Rugby PMD, entrenados por Laura Amate y Carmen Carmona, tienen ahora una mayor responsabilidad ya que han de representar a su club y al rugby jiennense en un Campeonato de España cuyo escenario está aún por determinar.