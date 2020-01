Cinema Jaén 23 de enero con Luis Moreno

Han aparecido dos tristes estreno de los diez previstos para España.

El primer estreno que aparecerá el viernes es la nueva versión de una comedia de aventuras sobre un veterinario que, después de perder a su mujer, decide encerrarse en su mansión con la única compañía de unos animales exóticos: “Las aventuras del Doctor Dolittle”.

LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE

Después de ver las interpretaciones de Rex Harrison y Eddie Murphy, ahora es el turno de Robert Downey Jr. que, por un ratito, ha colgado el traje de Iron Man para convertirse en este simpático personaje, ideado por el inglés Hugh Lofting en una serie de novelas que también fueron adaptadas como musical. Dirige el estadounidense Stephen Gaghan, que tiene una corta filmografía en la que destaca “Syriana”, aquella intriga sobre una agente de la CIA en Oriente Medio interpretado por George Clooney. Lo malo de “Las aventuras del Doctor Dolittle” es que la gran mayoría de críticas aparecidas al otro lado del Atlántico, coinciden al señalar que estamos ante una función “estridente”, “apresurada” y “chapucera”. Con semejantes antecedentes no pretenderéis que vayamos a verla con ilusión.

El segundo estreno es una comedia romántica producida en España que cuenta la historia de un tipo que decide reinventarse cundo le deja su novia, le echan del trabajo y no tiene más remedio que volver a vivir con sus padres: “Te quiero, imbécil”.

TE QUIERO, IMBÉCIL

Laura Mañá, la directora de “Sexo por compasión” y “Palabras encadenadas”, parece que ha rodado una especie de “Bridget Jones” en masculino y a la española, según se desprende de la trama argumental de “Te quiero, imbécil”. Al frente del reparto de actores aparecen Quim Gutiérrez, Natalia Tena y Ernesto Alterio, quienes, según la directora, representan a “una nueva generación de hombres de 30 años que se sienten perdidos frente al nuevo rol de la mujer”. La película no se ha presentado en ningún festival, ni está nominada para los Goya ni tan siquiera viene precedida de críticas (lo que nunca se sabe si es bueno o malo); por tanto estamos ante lo que podemos denominar como “un melón sin calar”. Eso sí, luego que no digan que el cine español no tiene distribución en nuestra cartelera.

Una vez finiquitado el capítulo de los estrenos, conviene saber que hoy jueves, dentro los Encuentros con el Cine Español que patrocina la Diputación, se vuelve a proyectar una película que ya tuvimos suficiente tiempo en la cartelera: “La trinchera infinita”.

LA TRINCHERA INFINITA

En lugar de apostar por las películas españolas que han tenido una escasa distribución en el territorio nacional, tipo “El crack Cero”, la Diputación de Jaén vuelve a traernos títulos ya exhibidos en nuestra capital. Flaco favor al cine español. Dicho lo cual, conviene saber que “La trinchera infinita” es una estupenda película que respira autenticidad por los cuatro costados y que sabe tocar la tecla del miedo vivido en los tristes años de la postguerra Civil. Un miedo que se llevaba por delante las ilusiones y esperanzas de muchas personas. Además, está magníficamente interpretada por su pareja protagonista: Antonio de la Torre y Belén Cuesta. En resumidas cuentas, una función notable que contagia la angustia de una época y que, según nuestro humilde criterio, es la mejor del cine español en 2019; pero, creo que la premiada en los Goya (y no me preguntéis por qué) será “Dolor y gloria” de Almodóvar.

Dentro del capítulo de documentales artísticos que se vienen proyectando en La Loma Multicines, decir que hoy jueves, a las ocho en punto, tenemos ocasión de contemplar una maravilla que lleva por título: “Pintores y reyes del Prado”.

PINTORES Y REYES DEL PRADO

Este documental celebra el bicentenario de nuestro Museo Nacional del Prado. Y lo hace con una propuesta maravillosa, mostrando con todo lujo de detalles algunas de las grandes obras pictóricas que atesora. Podría decirse que este tipo de cine hace más por la cultura y la educación de los ciudadanos, que muchos de los planes educativos que últimamente han aparecido en nuestro país. Elegantemente rodado por la directora italiana Valeria Parisi y con la inestimable narración del oscarizado Jeremy Irons, estamos ante la historia visual de un auténtico imperio. Cine, y del bueno.

Ya en las películas aparecidas la semana pasada, decir que quizá la más importante fue una aclamada comedia satírica sobre el nazismo, donde un solitario niño alemán, perteneciente a las Juventudes Hitlerianas, ve como su mundo se pone patas arriba al descubrir que su madre esconde en casa a una niña judía: “Jojo Rabbit”.

JOJO RABBIT

Magnífica comedia del director neozelandés Taika Waititi, que lo confirma como uno de los importantes dentro del panorama hollywoodiense actual. Las seis nominaciones para los próximos Oscars, incluido el de Mejor Película, parecen justificados, sobre todo por el planteamiento de su trama argumental que tiene bastantes puntos concomitantes con “La vida es bella” y con el estilo visual de Wes Anderson. Además, la película acierta en todos los aspectos técnicos: ambientación, fotografía, maquillaje, vestuario y una excelente banda sonora de Michael Giaccino, que se ha convertido en un compositor que nunca defrauda. Por último, también destacar la estupenda labor interpretativa de Scarlett Johansson y el poema de Rilke: “Deja que todo te suceda: la belleza y el terror. Sólo sigue caminado. Ningún sentimiento es final”.