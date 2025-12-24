El tranvía de Jaén se convierte en un ‘pandemonium’ lingüístico y administrativo

El tranvía de Jaén vuelve a ser noticia por un nuevo contratiempo, esta vez de carácter administrativo. La mesa de contratación ha señalado que la UTE encabezada por Alsa, adjudicataria del servicio, no ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, un episodio que ha sido el tema central de la columna de opinión 'Las Divinas Palabras', del profesor Ernesto Medina.

Un ‘totum revolutum’ léxico

Para describir la situación, Medina recurre a expresiones del lenguaje popular como 'merienda de negros', desplazadas actualmente por la corrección política.

A pesar de su rotundidad, Medina considera que no son suficientes para definir lo que califica como el 'choteo con el tranvía de Jaén'. Como alternativa, sugiere cultismos como 'pandemonium' o el latinismo 'totum revolutum', aunque ninguna expresión parece abarcar la magnitud del caos. "Si prefieren un cultismo, quédense con pandemonium", apunta en su análisis.

Riesgo de parálisis judicial

El proceso de adjudicación pasa ahora a la segunda oferta más valorada, lo que implica nuevas semanas de retraso en un proyecto que acumula años de espera. Sin embargo, el mayor temor es que Alsa recurra la decisión, lo que podría llevar a que los jueces dicten una suspensión cautelar y el proceso entre en los 'largos plazos de las resoluciones judiciales'.

Medina califica la relación entre 'tranvía y Jaén' como un oxímoron, similar a un 'silencio atronador'. Menciona otras expresiones sugeridas como 'casa de putas' o 'el camarote de los hermanos Marx' para ilustrar el despropósito, y señala la ironía de que se hablara de una 'segunda línea tranviaria' mientras la primera sigue sin funcionar.

El sentir general queda reflejado en un mensaje que recibe el autor: "esto es un quítate tú, que lo inauguro yo, o si no es para mí, no es para nadie'. La frustración es tal que el propio Medina concluye con una frase lapidaria: "Yo estoy por bajarme de este tren al que todavía no me he subido".