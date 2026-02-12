El secreto del matrimonio para transformar lo ordinario en extraordinario
En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga celebra el matrimonio como un regalo que convierte la rutina diaria en momentos inolvidables
Jaén
Con motivo de la semana del matrimonio, que se celebra en la Diócesis de Jaén y en el resto de España, el escritor Miguel Lechuga ha compartido una reflexión en su espacio semanal 'Caminar en mayúsculas'. Bajo el título 'el amor, la pintura más épica de todas', Lechuga ha defendido el valor del matrimonio cristiano como una experiencia vital de la que goza y da testimonio.
La belleza de lo cotidiano
El autor comparte una vivencia personal de estos días de lluvia, en los que la convivencia familiar se ha asemejado a los tiempos de la pandemia. Momentos de recogimiento en casa, disfrutando de la compañía en torno a la mesa, charlando o viendo programas de televisión.
Lechuga subraya que precisamente "estos momentos son los que marcan y nunca se borran de la memoria", ya que tienen la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Estas experiencias, según relata, le hacen sentirse "inmensamente agradecido" por los regalos de la vida diaria.
Un regalo que se debe cuidar
Finalmente, el autor expresa su deseo de que esta celebración sirva para tomar conciencia de que "el matrimonio y los hijos son regalos que siempre debemos cuidar". Una invitación a valorar y proteger los vínculos familiares en el día a día.
