Renta 4 detalla las claves de la banca de inversión

El espacio de economía y finanzas de Renta 4 Banco en Herrera en COPE en Jaén ha contado este lunes con la participación de Antonio Carpio, director de la sucursal en Jaén. Durante su intervención, Carpio ha realizado un balance de los mercados financieros, señalando que "las bolsas globales prolongaron su tono positivo durante la semana, impulsadas por unos resultados empresariales mejores de lo previsto". El IBEX cerró en los 15.900 puntos, mientras que las subidas más significativas se registraron en Asia.

Qué es la banca de inversión corporativa

Carpio ha dedicado el apartado de cultura financiera a explicar el concepto de banca de inversión corporativa. Se trata de "toda aquella gama de servicios orientados al asesoramiento financiero en operaciones corporativas". Como ejemplo, ha mencionado las salidas a bolsa, donde la compañía necesita un asesor registrado en la CNMV y entidades colocadoras para "ofrecer y vender los títulos entre los nuevos inversores". En este ámbito, ha destacado que Renta 4 Banco ejerce ambos roles en numerosos procesos.

Principales operaciones y el caso de las SOCIMIS

Entre las operaciones más destacadas de este sector, el director de Renta 4 en Jaén ha mencionado tres tipos. En primer lugar, las operaciones de "fusiones y adquisiciones" (M&A), donde la entidad asesora en la búsqueda de socios. En segundo lugar, las "operaciones del mercado de capitales", como las salidas a bolsa, y las emisiones de deuda. Carpio ha aclarado que, en estos dos últimos casos, el objetivo es la "búsqueda de financiación, ya sea vía capital o vía deuda".

Únicamente pagan un 1 por 100 de impuesto sobre sociedades" Antonio Carpio Director de Renta 4 Banco Jaén

Finalmente, Carpio ha hecho "una mención especial a la figura de la SOCIMI", sociedades de inversión inmobiliaria cuya actividad principal es el alquiler de inmuebles. Ha explicado que su principal atractivo es su fiscalidad, ya que "únicamente pagan un 1 por 100 de impuesto sobre sociedades", siempre que repartan en dividendos al menos el 80% de su beneficio. Además, ha subrayado que "Renta 4 mantiene una posición de liderazgo en este tipo de operaciones, habiendo participado en prácticamente el 50 por 100 de todas las SOCIMIS que han salido a cotizar" desde 2016.

Antonio Carpio ha confirmado que Renta 4 Banco ofrece estos servicios a través de Renta 4 Corporate, su división especializada, y que la entidad es "asesor registrado" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para llevar a cabo estas operaciones con las empresas que cumplan los requisitos.