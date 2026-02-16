Planificar la herencia de tus inversiones evita un caos financiero a tus herederos

Abordar la planificación de una herencia suele ser un tema incómodo que se evita, pero no hacerlo puede generar serios problemas a nuestros seres queridos. Antonio Hernández Bernal, de Renta 4 Banco Jaén, ha explicado en los micrófonos de COPE Jaén por qué es fundamental organizar la sucesión de nuestro patrimonio y qué ocurre con las inversiones cuando fallecemos, calificándolo como “uno de los actos financieros más responsables que podemos hacer”.

No planificar nuestra sucesión no evita que llegue ese momento" Antonio Hernández Bernal

¿Por qué es tan importante planificar la sucesión?

El principal motivo para planificar la sucesión es la responsabilidad. Según el experto, “no planificar nuestra sucesión no evita que llegue ese momento”, sino que “solo ponemos el balón en el tejado de otros, y normalmente en un momento emocionalmente complicado”. Hernández Bernal plantea una pregunta clave: “¿Alguien de nuestro entorno cercano sabría reconstruir nuestro mapa financiero?”.

A menudo, los familiares desconocen el conjunto completo de activos, que pueden incluir cuentas en distintas entidades, fondos, acciones, un plan de pensiones o incluso criptomonedas. Por ello, el primer paso es tan sencillo como ordenar la información y dejar constancia de dónde está cada producto y en qué entidad.

El testamento: una herramienta clave

Otorgar testamento es fundamental, ya que no solo sirve para decidir quiénes serán los herederos, sino también para “facilitar trámites, reducir tiempo y evitar conflictos”. No hacerlo complica y encarece el proceso. Desde una perspectiva financiero-fiscal, existen productos con ventajas como los seguros de vida, que permiten designar beneficiarios concretos y pueden tener un tratamiento fiscal favorable en el Impuesto de Sucesiones.

En el caso de los planes de pensiones, estos “no forman parte de la masa hereditaria y no tributan por sucesiones”. En su lugar, los herederos tributan por IRPF al rescatarlos, lo que permite planificar el mejor momento y la forma de cobrarlos para optimizar la carga fiscal.

La plusvalía acumulada desaparece fiscalmente" Antonio Hernández Bernal

El proceso para los herederos: ¿qué pasa con las inversiones?

Cuando una persona hereda, es importante saber que “las inversiones no se venden automáticamente”. El conjunto de bienes se valora para tributar en el impuesto de sucesiones, y los herederos reciben los mismos activos que tenía el fallecido, ya sean participaciones de fondos de inversión o acciones.

Una particularidad fiscal muy relevante en estos casos es que “la plusvalía acumulada desaparece fiscalmente”, lo que se conoce como la ‘plusvalía del muerto’. Esto significa que el valor de adquisición de los activos pasa a ser el que tenían en el momento del fallecimiento. Hernández Bernal también recuerda que, durante la tramitación de la herencia, “el mercado sigue moviéndose”, un factor a tener muy en cuenta.