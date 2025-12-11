La Navidad 'contranatural' que nos harta: el aviso sobre el consumo que ya se vende en el súper

El colaborador de COPE Jaén, Miguel Lechuga, ha compartido una crítica reflexión en su espacio semanal 'CAMINAR EN MAYÚSCULAS' sobre la creciente anticipación de las fiestas de Navidad. Lechuga señala cómo productos típicos como el roscón de reyes ya se encuentran a la venta en los supermercados, un hecho que atribuye a estrategias de marketing y factores económicos que desvirtúan la espera natural de las celebraciones.

El riesgo del hartazgo

Para el comunicador, esta impaciencia generalizada no solo se limita a la Navidad, sino que también se observa en eventos comerciales como el 'Black Friday', cuyas campañas son cada vez más largas y agresivas. Con ironía, Lechuga comenta que, de seguir así, "ya mismo nos ofrecerán los mantecados en la feria de octubre de Jaén". Considera esta tendencia algo "contranatural" que nos lleva a terminar "hartos de excesivas fiestas y compras".

Al final terminamos hartos de excesivas fiestas y compras" Miguel Lechuga

El verdadero sentido de la Navidad

Frente a esta vorágine de consumo, Lechuga recuerda el verdadero sentido de la Navidad para los cristianos: la celebración del nacimiento de Jesús. Subraya que este acontecimiento es tan grande e importante que el exceso de decoración y consumo no debería desviar la atención del misterio de la fe. Lanza una advertencia para que "ojalá el exceso de decoración y consumo no nos aparte del verdadero sentido de la Navidad, que no es ni más ni menos que mantener viva la memoria del gran misterio de nuestra fe".