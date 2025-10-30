Miguel Lechuga invita a "caminar en mayúsculas" y tender la mano a quien más lo necesita

El colaborador de COPE Jaén, Miguel Lechuga, ha publicado su nueva columna semanal, titulada "Caminar en Mayúsculas". En su reflexión, que se puede escuchar cada domingo a las 9:45 horas en el informativo diocesano "Iglesia Noticia", Lechuga plantea una dualidad sobre la percepción de la vida: la queja frente a la gratitud.

Una doble perspectiva vital

El autor interpela directamente al lector sobre qué sentimiento predomina en su día a día. Por un lado, describe la actitud de quienes "se quejan de lo mal que está la vida", sienten que no se les trata bien o se consideran "unos desafortunados". Por otro, presenta la visión de aquellos que, a pesar de las dificultades, "se sienten unos privilegiados y dan gracias por ello", animando a tomar partido.

Un llamamiento a la acción y la solidaridad

Lechuga lanza un mensaje claro a quienes se sienten afortunados: "no dejes de agradecer" y, sobre todo, no olvidarse de "los que están a ese otro lado que necesitan tu ayuda". En su columna, realiza un llamamiento a no quedarse inmóvil: "No cruces tus brazos porque ya tengas demasiado conseguido, extiéndalo, sal de tu zona de confort, y que tus manos ayuden a quienes, por distintas circunstancias, les cuesta trabajo caminar día a día".

La vida nos puede cambiar al lado desfavorecido" Miguel Lechuga

Finalmente, la reflexión también se dirige a quienes atraviesan momentos difíciles, animándoles a no rendirse. "Si eres de los que necesita ayuda, no dude en pedirla", afirma, recordando que "en el mundo hay mucha gente buena y generosa que ayuda sin pedir nada a cambio". Lechuga concluye con una advertencia sobre la fragilidad de las circunstancias personales: "La vida nos puede cambiar al lado desfavorecido", y en ese momento, "nada nos gustará más que sentir el calor, el abrazo, el aliento de alguien que nos empuje a seguir caminando".