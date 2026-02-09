Los mercados cierran un 2025 positivo y se preparan para un 2026 más complejo

El año 2025 ha sido calificado como positivo, pero no exento de volatilidad para los mercados financieros, según explica Antonio Carpio, de Renta 4 Banco. Las ganancias se han concentrado en diferentes sectores según la geografía: mientras en Estados Unidos el protagonismo fue para el sector tecnológico y la inteligencia artificial, en Europa destacaron los bancos debido a la sobreponderación de sectores cíclicos en sus índices.

Un 2025 de menos a más

A principios de año, el discurso era de prudencia, con las bolsas consideradas "muy caras". Sin embargo, el panorama cambió en abril con el anuncio de medidas arancelarias por parte de Donald Trump, lo que provocó caídas de hasta el 25% en el S&P 500. La administración estadounidense defendía entonces que "lo importante no era Wall Street, sino Main Street", para restar importancia a la reacción de los mercados.

La fuerte reacción de los mercados obligó al gobierno americano a rectificar y sentarse a negociar. A partir de ese momento, los mercados iniciaron una remontada que llevó a los índices bursátiles en Europa a cerrar con una subida del 19%, y al S&P 500 en Estados Unidos con un 16% positivo. Este último resultado se vio matizado por una caída del 15% del dólar, que redujo la ganancia en euros a solo un 3%

Claves de inversión para 2026

De cara a 2026, las expectativas son de un año positivo pero más complejo en la gestión de inversiones. Desde Renta 4 Banco consideran que los principales impulsores de 2025, como la tecnología y los bancos, "ya han subido mucho y están un poco agotados". Por ello, sugieren poner el foco en sectores más defensivos y en compañías de calidad.

Entre las alternativas de inversión, Carpio señala que "quizás sería interesante ir a sectores más defensivos, como por ejemplo sector salud o incluso el consumo discrecional, que se ha quedado un poco rezagado". En este contexto, subraya que "el acompañamiento de un experto en inversiones con conocimiento y experiencia va a ser fundamental a la hora de seleccionar los activos que deben de componer la cartera".

El acompañamiento de un experto en inversiones con conocimiento y experiencia va a ser fundamental" Antonio Carpio Director de sucursal Renta 4 Banco en Jaén

Promoción para ahorradores

Finalmente, Renta 4 Banco ha lanzado una campaña para ahorradores. La entidad premiará con 100 euros a los clientes que realicen una aportación de 10.000 euros a su cuenta antes del 15 de marzo y mantengan un ahorro periódico de al menos 200 euros mensuales durante un año. Los interesados pueden contactar con la oficina de Jaén en la Avenida Madrid 15, en el teléfono 953 29 58 44 o a través de su web.