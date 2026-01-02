De 'memento mori' a 'carpe diem': la reflexión sobre el tiempo que resurge cada fin de año

El final del año, marcado en el santoral por San Silvestre y celebrado popularmente con carreras como la tradicional vallecana, invita a una profunda reflexión sobre el transcurso del tiempo. Esta costumbre nos remite a la expresión `memento mori` de la antigua Roma, donde a los generales victoriosos se les susurraba al oído: "Mira tras de ti, recuerda que eres un hombre". Se trata de un recordatorio sobre la inexorable fugacidad de la vida.

El tiempo en la cultura y la filosofía

La idea del tiempo que huye ha sido una constante en la cultura, desde la literatura judía hasta el tango de Gardel. El poeta precristiano Virgilio acuñó la locución `tempus fugit` (el tiempo vuela), mientras que Horacio fue un paso más allá con su `carpe diem`, una invitación a aprovechar el momento. Esta máxima se ha interpretado a menudo desde el pensamiento hedonista de Epicuro con su "comamos y bebamos que mañana moriremos", pero su verdadera acepción es positiva, pues la certeza de la muerte impulsa a vivir el presente con mayor plenitud.

Siglos antes, el profeta Isaías ya criticaba esta visión hedonista en el pueblo judío, que ante la muerte inminente respondía con fiesta y algazara: ["Comamos y bebamos, que mañana moriremos"]. San Pablo, sin embargo, le da la vuelta a esta expresión al explicar a los Corintios que la vida sin la resurrección de Jesucristo carecería de sentido. Por ello, aconsejaba `tempus breve est`, recordando que es corto el tiempo del que disponemos para amar a los demás y hacer el bien.

La responsabilidad individual ante la historia

La ausencia de un orden trascendente lleva al nihilismo, como advirtió Dostoyevski en `Los hermanos Karamázov` con su célebre frase: ["si dios no existe, todo está permitido"]. El escritor Solsenizin utilizaría esta idea para criticar la pérdida de fundamento moral del régimen soviético, un sistema que, según cifras de `El libro negro del comunismo`, acabó con la vida de `100 millones de personas`.

Esta realidad histórica subraya la responsabilidad de cada individuo de hacer fructificar los talentos recibidos y aprovechar el tiempo. El final del año se presenta como una oportunidad para `hacer balance` de lo bueno y lo malo, y corregir el rumbo si es necesario. Somos los verdaderos `constructores de la historia`, y nos corresponde contribuir con una vida coherente a la paz, la alegría y la `transformación de la sociedad`.

52 semanas para la esperanza y el propósito

Es fundamental no permitir que la `manipulación política` o las `ideologías` parciales marquen la agenda de nuestra biografía con panoramas negativos. Al mirar atrás, seguramente encontramos muchos aspectos positivos, como la reciente `beatificación de los 124 mártires de Jaén`. Ante todo, "que nada ni nadie nos robe la esperanza con mayúscula".

Por delante se presentan `52 semanas` con retos apasionantes que son una oportunidad para ser mejores personas. Ante la creciente `polarización social`, se puede formular el propósito de entrenar la `comprensión y el respeto` a la libertad y las ideas de los demás. Como dice el proverbio, ["el tiempo es oro, pero sobre todo, es gloria"].