Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Remontada

El Real Madrid ha vuelto a realizar una remontada histórica en el Santiago Bernabéu. Se recuerda encuentros futbolísticos memorables, cargados de emoción, en la etapa de los años 70 y 80, contra el Derby County, el Celtic, el Anderlecht, el Borussia Moenchengladbach o el Inter de Milán, al tener que dar la vuelta a resultados adversos. Después del conflictivo sorteo —tuvo que repetirse— que emparejó al equipo madridista contra el Paris Saint-Germain, se ha disputado el partido de vuelta de octavos de la Champions League, en el estadio que produce al visitante “miedo escénico”. El equipo parisino demostró mayor calidad en el Parque de los Príncipes, ante un mermado contrincante, ganando por un tanto de diferencia. Entonces la táctica del equipo de Ancelotti fue conservadora, juntando las líneas defensivas, para evitar los contraataques fulgurantes de Kylian Mbappé, llamado al olimpo de los mejores jugadores del mundo. La estrategia del club de Concha Espina, en el partido de vuelta, necesariamente exigía otro planteamiento. Los jugadores madridistas estaban mentalizados, desde el pitido inicial, para salir a marcar en los veinte primeros minutos; se trataba de realizar una presión alta, para impedir la salida del balón del adversario, arrebatando el esférico y no dejarles jugar al desbaratar los ataques por la banda izquierda. El morbo estaba servido, porque jugadores como Ramos, Keylor Navas, Di María o Achraf habían militado en las filas merengues. Por otra parte, el joven jugador parisino, de 23 años, que no ha renovado con el club que preside Nasser Al-Khelaïfi, ha manifestado predilección por vestir la camiseta blanca. El lenguaje corporal del explosivo y veloz delantero, en el entrenamiento del día anterior al partido, son más expresivas que mil palabras; al pisar el césped del equipo más laureado del mundo, miraba con asombro las obras faraónicas de ingeniería del estadio. En cualquier caso, su actuación profesional fue intachable y espectacular en los dos partidos, marcando los dos tantos de su equipo y dos más anulados por fuera de juego.

Al equipo de las 13 Copas de Europa se le puso el partido cuesta arriba, cuando no sólo no conseguía igualar el marcador, sino que encajó a los cuarenta minutos un gol. A falta de media hora para concluir el encuentro, todo apuntaba a una digna y peleada derrota. Pero el jugador estrella de la noche, Karim Benzema, empató el partido, por fallo del portero Donnarumma, para acto seguido, a los quince minutos, igualar él mismo la eliminatoria; finalmente, dos minutos después, el jugador lionés de ascendencia argelina, firmaba en una noche mágica un “hat trick”. Los titulares de la prensa francesa como “L´Equipe” califica el resultado como “Irracional”; “Le Parisien” con un “Y el París se hunde”. Los medios españoles: “Esto es el Madrid” o “El Madrid es de otro mundo”. Este resultado ha demostrado que un equipo de fútbol no se consigue solamente con petrodólares del Estado-Club de Catar, que pone en entredicho el dopaje financiero. Reunir a base de talonario a Messi, Neymar y el resto de figuras, no es suficiente.

El Real Madrid ganó ayer, sin tener a jugadores de tanta calidad como el equipo francés, por su mentalización para conseguir el triunfo y por la fuerza moral que les otorga la historia. Mbappé, que es inteligente y está bien asesorado, si tenía alguna duda para elegir a su futuro club de fútbol para la próxima década, lo confirmó ayer.

Prefiere desarrollar su trabajo profesional, obteniendo los máximos títulos a nivel de equipo y personal, en un club con tradición e historia, lo que le reportará mayor satisfacción e ingresos. No parece que pretenda seguir en un club cuyo entrador, Pochetino, justifica su derrota al echar la culpa al arbitro; tampoco sabe perder su presidente lanzando fatuas y amenazas. Quizás adolezcan de valores más importantes que los de la Bolsa de París o los del Índice de la Bolsa de Catar. Estos valores son los que Luka Modric insuflaba al final del partido a los más jóvenes como Vinicius, Rodrigo o Camavinga: sacrificio, humildad y excelencia. A cuartos de final, pasan los mejores equipos: Bayern, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Ajax o Benfica y esperemos que el Atlético y el Villarreal. En el 120 aniversario de la entidad madridista, la afición de la casa blanca anhela la Decimocuarta “Orejona”.