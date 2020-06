Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: marqueses

Con la irrupción de los marqueses en la sede de la soberanía nacional se genera un debate entre dos modelos ideológicos antagónicos: el liberal y el comunista. Este título nobiliario otorga un honor o dignidad a ciertas personas a lo largo de la historia; el rango de marqués es superior al de conde e inferior al de duque. Así resplandece Cayetana Álvarez de Toledo, quien hereda el marquesado de “Casa Fuerte”. Su progenitor, de origen francés, combatió en la Resistencia francesa contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial; y su madre pertenece a la nobleza argentina, cuyo origen se remonta al s. XVI, durante la conquista española del Nuevo Mundo. Esta reconocida periodista y política ha sabido cultivar su indudable talento con el esfuerzo y buena educación; sólo hace falta presenciar sus intervenciones parlamentarias. Se licenció en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró con una tesis que le dirigió el historiador hispanista John H. Elliot sobre “El obispo Juan de Palafox, virrey de Nueva España”. También han aflorado los “marqueses de Galapagar”, como les denomina un sector de la opinión pública, formado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su compañera-camarada la ministra de Igualdad, Irene Montero. Este título, de reciente creación, está relacionado con el casoplón que han adquirido mediante una ventajosa financiación, que choca con jactarse de proceder del barrio de Vallecas. El fundador de Podemos posee el grado de doctor en Ciencias Políticas por la Complutense y presenta la “Tuerka”. Su madre es abogada sindicalista y su padre inspector de Trabajo, que militó en el partido terrorista FRAP. La zarina (“O sea, Jo tía”) ha estudiado Psicología en la Autónoma, y su familia es oriunda de una localidad abulense. El macho alfa ha empoderado a su pareja, superando todo techo de cristal imaginable; ¿acaso alguien duda por qué Montero es ministra? Ni la marquesa de Casa Fuerte, ni los marqueses de Galapagar han elegido sus circunstancias familiares. De ahí que la provocación machista de “Pablenín” al dirigirse reiteradamente en tono burlesco a Cayetana como “señora marquesa” -promotora de la plataforma cívica constitucionalista “Libres e Iguales”-, supone un trato discriminatorio por razón de nacimiento, sexo y opinión. Sólo faltaba que dijera que “la iba azotar hasta que sangrara”, como hizo con la presentadora Mariló Montero; ¿dónde se metieron las feministas que enardece el sociópata de “¡Viva el 8-M!”; también los 48.000 fallecidos según el INE? El Gobierno Frankenstein (bilduetarras, independentistas republicanos e incluso Ciudadanos para acabar de suicidarse) le tienen ganas a la hispano-franco-argentina, porque saben de su valía intelectual y su magistral dialéctica acerada. Este Gabinete crispador y experto en la deslegitimación de la oposición al estilo chavista (como el miserable hallazgo de la “policía patriótica”), ha encontrado en la que es miembro de FAES la horma de su zapato y el antídoto más efectivo. El Ejecutivo sin vergüenza desconoce la palabra dimisión (empezando por su presidente); y no conjugan el sustantivo injerencia -Marlaska dixit- (inconjugable). Se enfrentan ante una desacomplejada portavoz del Congreso, que no transige ante la hegemonía (in)moral, propagandista y manipuladora de esta izquierda. Pese a todo, existe un importante sector “feijóoista-rajoyista” en su partido que cuestiona su incisividad argumental, pues “maricomplejines” prefiere un perfil opositor bajo; que se hubiera presentado a disputarle las primarias a Casado. Así que la señora marquesa, proveniente de generaciones de heroicos conquistadores, ha contestado por alusiones al vicepresidente faltón en el Parlamento, como diría su acompañante actual (distinta a Dina Bousselham) con una “medida superdrástica”: “Usted es el hijo de un terrorista”. La nada neutral presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha retirado del Diario de Sesiones la constatación de una realidad: ¿cómo se llama al militante de un partido terrorista?; la portavoz popular acudirá, si es preciso, hasta el Constitucional, con un par. El mismo que ha mostrado Espinosa de los Monteros al abandonar la Comisión para la Reconstrucción (reparto asistencial de la miseria, epítome del comunismo), porque el provocador populista alimentaba el guerracivilismo acusando a la tercera formación de que “les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven”. Al salir volvió a faltarle al respeto con chulería: “Cierre al salir, señoría”. Este comportamiento despótico constituye un peligro para la convivencia, y precisan una oposición valiente y con argumentos, porque está en juego la democracia.