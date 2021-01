Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Geopolítica

En la época de la revolución digital se calcula que existen 50 billones de dispositivos que se conectan a internet. En veinticinco años se ha pasado de un 4% de usuarios a un 40%. Antes era impensable la banca “on line”, y ahora es una realidad. Las cinco empresas más grandes del mundo han dejado de estar relacionadas con el petróleo, para emerger las que llevan el acrónimo GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Es tal el poderío económico de estas cuatro corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, en el norte de California, que su valor agregado conjunto (más de cinco billones y medio de dólares) supone la cuarta parte del PIB de EE.UU. (un Estado dentro de otros); se aproxima a la tercera parte del de la UE y es dos veces y medio inferior al de China, igualando al de Japón. Curiosamente, durante el último año de la Administración Trump, el Departamento de Justicia formuló una demanda judicial por prácticas monopolísticas contra Google (Alphabet su matriz).

En julio pasado una Comisión del Congreso citó a declarar a sus dirigentes (Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates), elaborando un informe en el que señalaba: “Tienen demasiado poder (económico con importante repercusión política), que debe de ser controlado”; “estas compañías han pasado de ser “start-up” a verdaderos monopolios colusorios; erosionan el espíritu empresarial, degradan la privacidad y socavan la vitalidad de la prensa libre”. La mayoría de las redes sociales del mundo, las webs, los vídeos de YouTube, podcast de Spotify y Appel, los perfiles sociales de Facebook, Linkedln, Pinterest y Twitter, las aplicaciones a los móviles, o los servicios financieros Paypal, Visa y Mastercard, las controlan estas “Big Tech”. Los orígenes de Silicon Valley (Valle del Silicio, para semicondutores y computadoras), está relacionado con la Universidad de Stanford, en donde graduados como William Hewlett y David Packcard formarían la célebre empresa que colaboró con la NASA y el Ejército. Después de cincuenta años se han convertido en “el quinto poder” (fagocitando al periodismo), al gestionar mediante algoritmos datos personales a nivel global.

La aplicación WhatsApp de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes mediante internet, al exigir compartir información confidencial de los usuarios con Facebook, vulnerando la privacidad e intimidad (empresa propietaria con 1.600 millones de usuarios), ha provocado que 25 millones de personas hayan emigrado a su competidora Telegram. Pero lo más llamativo ha sido que después de los incidentes del llamado “asalto al Capitolio” por seguidores republicanos, tanto Twitter (el SMS de internet de 280 caracteres), Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Pinterest hicieran causa común contra el “magnicidio digital”. La gigante tecnológica “GAFA” no se ha limitado a censurar determinados mensajes del presidente, por calificarlos de odio o un ataque a la democracia por insurrección, sino que se ha atentado contra la libertad de expresión.

Esto ha motivado que Trump, al que han votado la mitad de la sociedad norteamericana y que no deja de denunciar el fraude electoral, haya acudido al servicio y la red social de tendencia conservadora Parler; pero, en esta indisimulada lucha de poder, ha sido boicoteada por los “GAFAdores” tecnológicos. Así están los ánimos de polarizados en la cuna de las libertades y la democracia, hasta promover en la opinión pública política un segundo “impeachment” presidencial. Pero esta beligerancia inaudita, hasta convertirse en totalitarismo partidista de la izquierda demócrata, presenta diferentes varas de medir.

No acusaban de violencia a los movimientos “Black Lives Matter” ni a los “Antifa” (izquierda radical demócrata), porque lo que de verdad importaba era “caldear” las elecciones del primer martes de noviembre. Tampoco parece que exhiban neutralidad informativa cuando de forma obscena toman partido por el feminismo radical, asociado al aborto y a la ideología de género. El constante bombardeo de la propaganda de los dueños del imperio del mundo digital GAFA ha encontrado receptores no sólo en medios como “El País”, sino en el “ABC” del PP o la radio de la CEE. Éstos han comprado la mercancía averiada de que una de las mejores noticias de 2020 era que la abortista Kamala Harris iba a ser vicepresidenta de la Nación más desarrollada del mundo. El asunto no es sólo que las tecnológicas “GAFA” se enfrenten a Trump dividiendo la sociedad norteamericana, sino a todos aquellos que no acaten su “nuevo orden mundial”. “Cosas veredes, amigo Sancho”.