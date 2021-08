Las noticias locales con Antonio Agudo, 2 de agosto de 2021

copejaen estar informado pacientes con coronavirus covid-19 ingresados en el Hospital Universitario de Jaén no es falta pese a la elevada incidencia acumulada en la provincia que supera los 500 casos casi 504 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas hoy el centro o director del centro sanitario de Jaén su director gerente Javier de la Rosa confirmaba que a pesar de los muchos contagios la presión hospitalaria está siendo aceptable desgraciadamente esta es la quinta oleada salga lo hemos puesto en marcha durante muchas canciones hasta ahora mismo está activo pero es verdad que la presión hospitalaria no es muy alta al margen de yo creo que hay una una independencia en cuanto al aumento de la incidencia acumulada en nuestra provincia y en Jaén capital respecto a la presión hospitalaria que decir antes iba casi aparejado hidractiva paralelo la inteligencia acumulada con este caso por el índice de vacunación que ya tenemos en nuestra población pues va un poco de manera independiente actualmente la presión hospital eh que tenemos nuestros y tal no excesivamente alta Javier Larrosa la tasa de incidencia acumulada de 503,8 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia una tendencia al alza suman 227 puntos en apenas 5 días y sobre el umbral de medio millar de casos no obstante la provincia de Jaén se sitúa en tercer lugar en Andalucía y mantiene cifras muy mala cables la presión los ingresos en hospitales gracias a la vacunación la vacunación en la población se nota de manera importante quiero decir cuando lo he dicho cuando antes íbamos de manera paralela al aumento incidencia acumulada en la población ahora no ahora no de manera y a pesar de que sabe estamos también no somos la provincia de gracia Dios me ha afectado en condiciones acumulada de nuestra región pero sí que la tenemos alta pero a pesar de eso la presión hospitalaria no hay quien SIDA te contamos que podría usarse el tren en la provincia de Jaén para transportar mineral de hierro una idea que ha puesto sobre la mesa la forma en defensa del ferrocarril de la provincia de Jaén enseguida os vamos a dar los detalles pero antes vamos a tener tiempo para el tiempo tengo la Agencia Estatal de Meteorología los dos están muy poco no bolsos algunas nubes devolución por la tarde sobre todo en las Sierras de Cazorla y Segura donde no se descarta que pueda caer algún que otro chubasco ocasionalmente de tormentas las temperaturas máximas oscilan entre los 30 y 5 grados de Andújar y los 33 de Linares 32 en Jaén y los 29 de Alcalá la la noticia económica con el patrocinio del Palacio de Congresos de Jaén plataforma ciudadana en defensa del ferrocarril de Linares Baeza y Jaén ha pedido la Consejería de Fomento que se moviliza ante el Gobierno de España para abordar la oportunidad que el transporte de mineral de hierro procedente de las minas de Alquife en la provincia de Granada podría tráfico para asegurar su servicio y lo podemos llevar al puerto de Málaga solo lleva el coche de Sevilla porque sería mejor porque ya no se pueden arrastrar 2500 traslada estamos hablando de camiones quitan de la carretera en un tren Sevilla o el supuesto de que alguno de ellos tuviera algún inconveniente el tema técnico de carga de materia que se saque por ferrocarril y menos y lo que no se puede ya ni petición al todos para arreglar la vía para sacar el material de y le dije que eso era innecesario de Jaén estar informado mira que me he comprado ideal para ir al centro dónde unos ven un GTI otros ven un eléctrico golf GTE híbrido enchufable con 65 km de autonomía 100% eléctrica etiqueta cero y todas las del espíritu consulta condiciones Volkswagen Úbeda y Linares estar informado cuando pasan 26 minutos de las 14 el segundo campo de voluntarios arqueológicos que se viene desarrollando en Marroquíes Bajos por parte del Ayuntamiento de la capital ha terminado el paso de 50 personas venidas de toda España y que han sido atraídas por el enorme interés de colaborar en las excavaciones que se realizan en el barrio de expansión norte dónde han aparecido notables piezas de la era del Bronce también ibera o del paleocristiano vamos a escuchar a a Julio Millán es el alcalde de Jaén durante la clausura de este campo de trabajo cómo se hace sino el proceso educativo y la metodología que se sigue que permite que la ciudadanía los aficionados a la arqueología la amante de la historia del patrimonio definitiva puedan participar y se involucren en la recuperación de esta parcela de recuperación de nuestra historia y que lo hagamos de la mano de empresas que colaboran con nosotros acción pública urbanística también de los jóvenes de las jóvenes que participa que se implican y un entorno de convivencia tan bonito como el que estamos en este momento y dónde nos hagan su ilusión por participar y luego como lo hace una forma desinteresada y por otra parte de la diputada de ciudadanos en el Parlamento andaluz por Jaén Mónica Moreno junto con el portavoz este partido en la Diputación Ildefonso Ruiz la subida del precio del servicio de ayuda a domicilio han mantenido un encuentro con representantes del sindicato USO para mostrar el respaldo a las revindicaciones salariales de las trabajadoras de mantener el coste hora congelado la Consejería de Igualdad que lidera ciudadanos en el Gobierno de Andalucía ha invertido 65 millones y medio de euros de recursos propios para estar hasta los 14 con 60 este precio ahora en nuestra preocupación ahora es que ese aumento llegue realmente donde tiene que llegar que al bolsillo de las 3000 servicio atención a domicilio de Jaén estar informado dura el último curso en la época de vacaciones de verano lo lógico es que esa cometa no habrá quemar envergadura en los colegios para no entorpecer el normal funcionamiento del curso escolar pues bien error u omisión Bankia tres verano de mandato socialista y no nos consta ninguna licitación destinada a tal fin