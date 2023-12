Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Villancicos en Sierra Mágina

Afortunadamente mis convicciones son firmes. No son veleidades de un día ni antojos de un chocheo incipiente. Asido a esa robustez el pasado miércoles 20 de diciembre conseguí salir indemne del Colegio Público Fernando Molina de Albanchez.

Sucede cada víspera de las vacaciones de Navidad. Un colegio de la comarca organiza el certamen de villancicos de Sierra Mágina. Cuarenta y nueve ediciones como cuarenta y nueve belenes. A lo grande. Dieciocho colegios envían un coro de alumnos, quienes, acompañados o dirigidos por algún profesor, interpretan canciones navideñas. Casi quinientas personas a las que al término de la mañana se les procura, por ende, almuerzo y entretenimiento hasta que los autobuses los devuelven a Mancha Real, Torres, Pegalajar, Cambil, Cabra de Santo Cristo, Huelma…

Las veces que he acudido invitado por el director de turno me acompañaba la suspicacia. Muchos cánticos, muchos niños, mucho tiempo. En cada ocasión he tornado orgulloso y con esperanza. También en esta oportunidad. Me sorprende la calidad de las interpretaciones. Hay escolares que tocan el acordeón, el piano, el violonchelo o la flauta travesera. Los que menos usan la percusión tradicional de panderetas, botellas de anís o palmas flamencas. Cantó un chaval de siete u ocho años que le hubiera disputado al mismísimo Joselito el galardón de “ruiseñor de las cumbres”. Hay cantera, hay futuro. Tenemos en lo que creer.

Sin embargo, detrás del éxito de una mañana hay mucho y buen trabajo. El de los profesores del colegio de Albanchez a cuyo frente está Jesús Martínez Olivares. A quien le toca la responsabilidad de enjaretar el cotarro compagina la dirección de un centro de enseñanza con la organización de lo que, sin exageraciones, adquiere la categoría de congreso. Cada uno de los maestros que llevan a sus alumnos a esta actividad ha puesto su mejor vocación en pos del éxito. Soy consciente de que han dedicado muchas horas fuera de su jornada laboral para preparar la actuación. Se han devanado los sesos para integrar a todos sus alumnos: al que tiene peor oído le encargan el xilófono, al que no sabe cantar lo ponen a bailar.

Sin embargo, de vuelta a mi querido Instituto de Mancha Real me envolvía una sombra. Un hilo suelto en ese tapiz navideño. Todos los profesores, independientemente de su dedicación, de la excelencia de su trabajo, de su capacidad para innovar cobran lo mismo. Exactamente lo mismo. Esa equiparación salarial no es igualdad, es injusticia. Hay que premiar a quien lo merece porque no siempre podremos vivir del milagro que los habituales construyen gratis et amore.

Palabras, divinas palabras