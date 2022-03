Las "Divinas palabras" de Ernesto Medina

Yo también juego cada día en el móvil al pasatiempo de moda. Me lo enseñó mi hermano Jesús el sábado. “Te va a gustar. Tienes que adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos”. Por sus explicaciones deduje que era como el antiguo ahorcado, pero en versión cibernética. “En verde si la letra ocupa su lugar; en marrón, pertenece a la palabra, aunque mal puesta. En gris, que no está incluida”. Inmediatamente después me envió el enlace al grupo de Whatsapp familiar para que empezase a jugar. Amablemente añadió un consejo de competidor experto, “procura que el primer intento sea una palabra con al menos tres vocales. Te ayudará mucho”. De mi cosecha filológica añadí que la primera propuesta conviene que contenga, además,consonantes frecuentes en español. Por último, me comentó que sólo hay una palabra por día con lo cual la adicción lúdica está bajo control.

El lunes se lo conté a mis alumnos de segundo de bachillerato con la esperanza de sorprenderlos. “Don Ernesto, llevamos jugando ya hace tiempo. Pero podemos probar en clase”. Puesto que tengo el latín a las ocho y cuarto todavía no han tenido tiempo de resolverlo. He aceptado siempre y cuando antes quede corregida la traducción de César y explicados los ablativos absolutos correspondientes. Una recompensa que alivia el tedio del trabajo diario.

El martes lo resolvieron al tercer intento. Descubrieron que había una m, una j y una e. Ni se lo pensaron, “mujer”. El acierto salió en letras violetas, “es por el día de la mujer trabajadora. Hoy es ocho de marzo”. Un homenaje que me hizo pensar en otros recuerdos y en otras palabras.

Consideré que “guerra” no cabe porque son seis letras. En cambio, “amor”, se queda corta. No digamos ya “paz”, tres insignificantes grafías. “Invasión” es muy larga. “No pasarán” son dos palabras. Serviría “volcán”, pero según mis discípulos para vocales con tildes hay un juego distinto. Al margen de que el de La Palma ya se apagó. Ha pasado de moda. “Muerto” está a la orden del día, aunque le sobra la “o” de las bocas de los cañones. Nunca saldrá “Ucrania”. No obstante, coge Rusia de la misma manera que no entra “hijo de puta”, pero sí “Putin”. Igual acaban convirtiéndose en sinónimos. Al final me fui con la nube de que “esperanza” estan larga que cuando llegas al final ya está “kaput”, que es alemán, que es ruso, tiene cinco letras y significa “se acabó”.

Palabras, divinas palabras