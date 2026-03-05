Javier Vallejo califica de 'descafeinado' el derbi provincial sin afición visitante

El esperado derbi provincial que enfrenta al Linares Deportivo y al Real Jaén cinco años después se jugará este domingo a las 12:00 en el estadio municipal de Linarejos. Sin embargo, el encuentro estará marcado por una notable ausencia: la afición visitante no podrá asistir. El presidente del club local, Javier Vallejo, ha valorado en Deportes COPE la situación en torno a una de las citas más esperadas del fútbol jiennense.

Un derbi agridulce

A pesar de la importancia de los tres puntos en juego, Vallejo ha confesado que el partido "se me antoja un poco descafeinado, un poco agridulce, porque no podemos recibir a la afición visitante". Para el presidente, que vive su primer derbi en el cargo, la ausencia de los seguidores del Real Jaén restará ambiente a la cita. "Va a faltar ese colorido, ese lleno".

El presidente ha explicado que si el partido se celebrase en circunstancias normales, "Linaresjo lo lo esperaba lleno, podía haber 8, 9 o 10000 personas perfectamente". La decisión de no acoger a la afición visitante se debe a las obras que sufre el estadio, la consecuente falta de aforo y, finalmente, a motivos de seguridad, una medida que fue acordada el pasado martes en una reunión con los cuerpos de seguridad y ambas directivas.

Sintonía entre directivas

A nivel institucional, el presidente ha destacado que existe ["muy buena sintonía"] entre las dos directivas. Como es tradicional, el viernes se realizará la foto de capitanes y entrenadores en el césped de Linarejos. Ese mismo día, la directiva del Linares Deportivo recibirá a la del Real Jaén en una comida oficial en la ciudad, devolviendo el gesto que tuvieron en el partido de ida.

Llamamiento a la calma

Vallejo ha querido hacer un llamamiento a las aficiones para que el derbi sea una celebración deportiva y ha pedido "que no entren en insultos en redes sociales ni en el estadio el domingo". El objetivo, según sus palabras, es "que sea la verdadera fiesta de de fútbol provincial". Un partido llamado a ser centro de atención no solo en Jaén, sino en toda Andalucía.

Finalmente, el máximo dirigente del club azulillo ha expresado su deseo de que tanto los aficionados como los directivos estén "a la altura de las circunstancias ante esta gran cita". A pesar de la particularidad del encuentro, la expectación sigue siendo máxima para un partido que promete ser emocionante en lo deportivo.