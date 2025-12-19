Jaén revive su historia y se consolida como 'tierra de mártires' con 124 nuevos beatos

La beatificación de 124 mártires de la diócesis de Jaén ha sido calificada como la celebración eucarística más importante del presente año jubilar de la esperanza, según el análisis de Javier Pereda en su columna Ad Libitum. Este evento consolida la percepción de la provincia como un histórico 'santo reino' y una 'tierra de mártires', entendiendo el término griego 'mártir' como 'testigo de Jesucristo'.

Una historia de martirio

La historia de la diócesis está jalonada por figuras martiriales desde sus inicios. Entre ellos se encuentran San Eufrasio, primer obispo de liturgia en el siglo I; San Bonoso y San Masimiano, soldados romanos martirizados en el 308; San Amador, sacerdote patrono de Martos asesinado en el 855; el beato Marcos Criado, martirizado en 1569; y San Pedro Poveda, sacerdote asesinado en Madrid en 1936.

El historiador y obispo Antonio Montero Moreno documentó en su tesis doctoral la magnitud de la persecución religiosa durante la Guerra Civil, calificándola como un 'sacrificio sangriento' sin precedentes en la historia de la Iglesia, ni siquiera durante las persecuciones romanas. Montero cifró en 6.832 los religiosos asesinados, incluyendo 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 2.83 religiosos y 283 monjas, una cifra que el historiador Vicente Cárcel Ortiz eleva a casi 10.000 al incluir a unos 3.000 laicos.

La persecución de la iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental" Javier Pereda

El hispanista Stanley G. Payne ha afirmado que "la persecución de la Iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental", superando incluso a la Revolución francesa. En esta línea, Javier Paredes Alonso, catedrático de Historia Contemporánea, defiende que se señale a los autores de los asesinatos, como "grupos de socialistas, comunistas y anarquistas", en lugar de usar denominaciones eufemísticas.

Asesinados por 'odio a la fe'

La Iglesia católica declara mártir a quien se prueba que fue asesinado 'in odium fidei' (por odio a su fe). Los 124 mártires de Jaén recién beatificados, que incluyen a 109 sacerdotes, una religiosa clarisa y 14 laicos, fueron asesinados "solo por su fe y amor a Jesucristo, no por sus ideas políticas", como consta en la causa de beatificación tramitada por los postuladores Rafael Higueras Álamo y Andrés Nájera Acero.

Con esta ceremonia, el número de mártires de Jaén elevados a los altares asciende a 140. La eucaristía fue descrita como 'una ceremonia tan emocionante' y contó con la presencia de dos cardenales, veinte obispos —entre ellos, el obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez—, numerosos sacerdotes y familiares. El coro MusicAlma interpretó varias piezas sacras, incluyendo el himno dedicado a los mártires.

Fue vuestra sangre escalera para ascender hasta dios" Javier Pereda

Un testimonio de fe y perdón

La celebración fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro, en representación del papa León XIV. El prefacio de la eucaristía de los mártires subraya que en el martirio, Dios "ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio". En esta misma línea, el himno a los mártires, escrito por el sacerdote Manuel Cámara Valenzuela, afirma: "Fue vuestra sangre escalera para ascender hasta Dios, el odio que muerte os diera se os transfiguró en amor".

La teología del martirio sostiene que es necesaria una gracia especial de Dios para afrontarlo y devolver el odio de los verdugos en forma de perdón. Finalmente, esta beatificación se presenta como una invitación a los fieles a ser fuertes en la fe y a vivir un 'martirio en la vida ordinaria', llevando con alegría los desafíos de cada día.