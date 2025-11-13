Jaén estrena un itinerario para preparar a las parejas hacia el matrimonio

La Diócesis de Jaén ha presentado un nuevo itinerario catecumenal para la vida matrimonial durante unas jornadas formativas celebradas el pasado fin de semana del 8 y 9 de noviembre. El encuentro, organizado por la delegación de Familia y Vida, tuvo lugar en la Casa de la Iglesia de Jaén con el objetivo de dar a conocer este nuevo proyecto diocesano centrado en la preparación al matrimonio.

Un acompañamiento profundo

El objetivo es que las parejas que deseen contraer matrimonio cristiano puedan vivir una preparación que les enriquezca, según la reflexión semanal de Miguel Lechuga para cope.es/jaen. El itinerario está diseñado para ofrecer "un acompañamiento sereno y profundo en la vocación al matrimonio", de modo que las parejas salgan fortalecidas.

Un acompañamiento sereno y profundo en la vocación al matrimonio" Miguel Lechuga

La importancia de formarse para el 'sí, quiero'

Desde la diócesis se subraya la importancia de esta formación, comparándola con la preparación para otros sacramentos como la Primera Comunión o la Confirmación. La idea de fondo es que casarse ante Dios es un compromiso profundo que requiere una preparación consciente para iniciar con buen pie la nueva etapa como esposos.