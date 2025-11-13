Jaén estrena un itinerario para preparar a las parejas hacia el matrimonio
Miguel Lechuga, en su reflexión para cope.es/jaen, analiza este nuevo proyecto diocesano que busca enriquecer la vida matrimonial desde sus cimientos
Jaén - Publicado el
1 min lectura2:01 min escucha
La Diócesis de Jaén ha presentado un nuevo itinerario catecumenal para la vida matrimonial durante unas jornadas formativas celebradas el pasado fin de semana del 8 y 9 de noviembre. El encuentro, organizado por la delegación de Familia y Vida, tuvo lugar en la Casa de la Iglesia de Jaén con el objetivo de dar a conocer este nuevo proyecto diocesano centrado en la preparación al matrimonio.
Un acompañamiento profundo
El objetivo es que las parejas que deseen contraer matrimonio cristiano puedan vivir una preparación que les enriquezca, según la reflexión semanal de Miguel Lechuga para cope.es/jaen. El itinerario está diseñado para ofrecer "un acompañamiento sereno y profundo en la vocación al matrimonio", de modo que las parejas salgan fortalecidas.
Un acompañamiento sereno y profundo en la vocación al matrimonio"
La importancia de formarse para el 'sí, quiero'
Desde la diócesis se subraya la importancia de esta formación, comparándola con la preparación para otros sacramentos como la Primera Comunión o la Confirmación. La idea de fondo es que casarse ante Dios es un compromiso profundo que requiere una preparación consciente para iniciar con buen pie la nueva etapa como esposos.