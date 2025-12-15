Hierros Moral fusiona la tradición del acero con la vanguardia para transformar la construcción en Jaén

Hierros Moral, una empresa con una trayectoria de casi 60 años en el sector del hierro y el acero, se ha consolidado como un referente en la provincia de Jaén. Fundada en 1968 por Francisco Mora Moral, la compañía ha sabido mantener su esencia familiar mientras evolucionaba. Recientemente, ha inaugurado unas instalaciones supermodernas de más de 10.000 metros cuadrados en Torredelcampo, un paso que reafirma su compromiso con la innovación y el servicio.

Innovación al servicio del diseño

La empresa ha incorporado nueva maquinaria para responder a las demandas actuales, como plasma de alta definición y tecnología láser. Gracias a ello, fabrican chapas decorativas para vallados con diseños personalizados. Según explica Francisco García Moral, director comercial, los clientes pueden aportar sus propias ideas: "El cliente nos puede traer una foto que ha encontrado en Pinterest o incluso en Facebook, nosotros se lo diseñamos y se lo plasmamos así para el vallado de su piscina, por ejemplo".

Francisco García Moral

El cliente nos puede traer una foto que ha encontrado en Pinterest y nosotros se lo diseñamos" Francisco García Moral

Además de los perfiles estructurales, muy demandados por los arquitectos para casas modernas, la firma dispone de un amplio stock de panel sándwich, puertas cortafuegos y puertas de entrada a vivienda. Un producto destacado es el panel teja, que ofrece aislamiento del frío y del calor, un montaje muy rápido y acabados estéticos, como el interior en color madera.

Logística y asesoramiento especializado

El servicio a profesionales y particulares es uno de sus pilares. Para ello, cuentan con una flota de más de 50 camiones con grúa que permite un transporte especializado. La compañía ofrece asesoramiento personalizado para cada proyecto y garantiza que todos sus productos cumplen con el código técnico de la edificación y tienen certificado de calidad. El plazo de entrega es de dos a tres días en cualquier punto de Jaén y alrededores.

Las nuevas instalaciones se encuentran en la Avenida de los Llanos de Torredelcampo. [Hierros Moral] invita a visitar su página web, hierromoral.com, o a contactar por teléfono y correo para solicitar presupuestos gratuitos y conocer su catálogo.