"Fiscal de Tramo", el libro que agota su primera edición con una mirada inédita de la Semana Santa de Jaén

El nuevo libro Fiscal de Tramo ha agotado su primera edición en menos de diez días desde su presentación el pasado 29 de diciembre. La obra, fruto del trabajo de Tomás Díaz y Joaquín Quirós, ofrece una perspectiva diferente y emocional de la Semana Santa de Jaén, capturando detalles que habitualmente pasan desapercibidos. Sus autores ya han encargado una segunda edición que esperan tener disponible en "10 o 15 días" para satisfacer la demanda del público.

La emoción como protagonista

El título del libro rinde homenaje a la figura del fiscal de tramo, a quien los autores le otorgan simbólicamente "una cámara de fotos dentro de su caperuz" para retratar todo lo que acontece en un cortejo. La obra se aleja de las fotografías tradicionales para enfocarse en instantes íntimos, como "ese nazareno que va de la mano de su padre", "esa mantilla que tiembla de frío" o "esa gota de cera que cae justamente en la acera".

Tomás Díaz y Joaquín Quirós

Según Quirós, la premisa siempre fue documentar la Semana Santa "de una manera honesta y libre". El resultado es un libro "100 por 100 emocional", donde la empatía juega un papel fundamental al capturar momentos únicos. "Creo que cada foto al final cuenta una historia que tiene más que ver con la persona que la protagoniza, que con la Semana Santa en general", explica el fotógrafo, quien considera la celebración como "una especie de vehículo o de escenario donde ponemos en juego toda esta emoción".

Cada foto al final cuenta una historia que tiene más que ver con la persona que la protagoniza" Joaquín Quirós

Más de una década de trabajo

El proyecto fotográfico nació hace una década de la mano de Joaquín Quirós, y hace aproximadamente cuatro años se sumó Tomás Díaz para completar el camino. En la selección del material, los autores han priorizado siempre el valor sentimental sobre el técnico. "Todos esos momentos especiales, aunque esa foto tuviera menos valor técnicamente, está en este libro", afirman, confirmando que han descartado imágenes que restaban valor emocional al conjunto.

Todos esos momentos ha sido los que van en este libro y hemos ido descartando aquellos que le restaban valor" Tomás Díaz

Un libro de gran formato

Fiscal de Tramo se presenta en un imponente formato de 36x30 centímetros, con 408 páginas y un peso de 4,120 kilos, concebido como un "catálogo tremendo". Joaquín Quirós espera que se convierta en "una especie de libro de referencia" que el lector pueda revisitar a lo largo del año. La obra se estructura en ocho capítulos que siguen un cortejo real o figurado: Cosquilleo, Cruz de Guía, Capirotes, Mantillas, Trae Respiradero, Mujer de Faja y Costal, Lágrimas y Fiscal de Tramos.

Las reservas para la segunda edición ya están abiertas a través de la página web fiscaldetramo.com y del perfil del libro en la red social Instagram. Según han indicado los propios autores, ellos mismos se encargan de entregar personalmente cada ejemplar a sus lectores.