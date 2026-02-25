El poder de la escucha activa: así transforma tu cerebro el sonido

En un mundo saturado de estímulos, hemos aprendido a oír mucho, pero a escuchar poco. La diferencia entre ambos procesos ha sido el tema central del espacio En Buenas Manos de COPE Jaén, que ha contado con la logopeda María Teresa López Martos, del centro Sinapsis. La experta aclara que la principal diferencia es que "oír en sí es simplemente un acto pasivo" que no requiere voluntad, mientras que escuchar "es un acto que requiere de un nivel cortical superior".

Cuando una persona decide escuchar de forma activa, su cerebro activa la atención, filtra el ruido de fondo y se concentra en el estímulo que desea atender. En ese momento, el cerebro debe comparar lo que oye con la información que ya posee para poder comprenderlo.

La prisa auditiva en la era de WhatsApp

Una de las prácticas más extendidas hoy en día es escuchar los audios de WhatsApp a una velocidad superior a la normal. Según López Martos, esto genera una hiperestimulación en el cerebro, que se centra en procesar el qué se dice, pero pierde los matices de la comunicación. "Se pierde mucho el cómo, lo que es la prosodia, la pausa, la emoción", afirma.

Se pierde la riqueza de lo que es la comunicación no verbal" María Teresa López Martos

Esta costumbre tiene un impacto directo en nuestra capacidad de comprensión y en el sistema nervioso. La experta advierte de que se pierde la capacidad de desarrollar la ironía, entender el doble sentido o las metáforas, lo que aumenta la ansiedad y reduce la atención sostenida.

Música para el cerebro: concentración y emoción

Desde el punto de vista de la higiene sonora, lo ideal para estudiar es el silencio. No obstante, si se desea usar música, Teresa López Martos recomienda que sea "instrumental y con un ritmo constante". La razón es que si se escucha una canción con letra en nuestro idioma, el área de comprensión del lenguaje "se bloquea porque tiene dos mensajes contradictorios", el leído y el escuchado.

La música tiene la capacidad de saltarse los filtros lógicos y anclarse directamente en la memoria emocional" María Teresa López Martos

Las letras con contenido emocional resuenan en nuestro cerebro y pueden liberar neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina. Como explica la logopeda de Sinapsis, la música se ancla en la memoria emocional, motivo por el que personas con daño cerebral pueden recordar canciones de su infancia.

El aprendizaje sonoro: de la infancia al sueño

Los bebés aprenden a localizar el sonido fijándose en la diferencia de tiempo y volumen. Este hito es fundamental en su desarrollo, ya que al escuchar una palabra, localizan la fuente, establecen contacto ocular e imitan los movimientos de la boca para aprender el lenguaje. La voz materna es la primera huella sonora a la que atienden.

Finalmente, la experta confirma que es posible afianzar conocimientos mientras dormimos. Aunque no se puede aprender algo nuevo, el cerebro sí procesa los sonidos familiares o suaves, lo que permite que la información pase a la corteza auditiva. Este proceso, conocido como "reactivación de la memoria dirigida", consolida los recuerdos y redes neurológicas creadas durante el día.