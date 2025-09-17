Las Divinas Palabras de Ernesto Medina | 17 SEP 2025

Para predecir el clima la tradición popular ha recurrido a un método pseudocientífico. En buena parte de España gozan de predicamento las cabañuelas, que a partir de la observación de agosto aventuran lluvias y temperaturas para el resto del año. La etimología remite a una fiesta judía, -ya sé que no está el horno para bollos, pero el rigor lingüístico manda- la de los Tabernáculos o las Cabañas en las que se rememoraba la travesía del desierto. Las cabañuelas para el próximo año meteorológico aventuran menos precipitaciones y mucho calor en verano. Lo cual, si no somos unos negacionistas del cambio climático, tampoco supone arriesgarse mucho. En el fondo las cabañuelas son como el refranero. Tienen respuesta para cualquier eventualidad: “septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes”. Aunque todo sea dicho, el mes que corremos tiene mala fama “septiembre, el mes más malo que el año tiene”. Y eso que todavía no había vuelta de vacaciones ni las familias afrontaban el retorno al colegio con los consabidos gastos.

En septiembre comienza el año hidrológico y el curso político. Los periodistas analizan con lupa comparecencias y declaraciones de los responsables de los partidos para dilucidar si habrá elecciones pronto. Verbigracia, las autonómicas andaluzas, que en principio tocan en junio, por más que sean insistentes los rumores sobre su anticipación.

No me ha sorprendido, en consecuencia, la visita de la consejera de Desarrollo Educativo -antes consejera de Educación- para visitar el edificio del Conservatorio Superior de Música. No ha importado que los albañiles estén todavía dando martillazos. Habrán pensado, con buen criterio, que es un tipo de percusión. Concretamente de percusión indeterminada y que partir de ahí puede componerse la Sinfonía de los Obreros de la Piocha. La consejera ha estado acompañada por los delegados de Gobernación y Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, cargos institucionales, y por el presidente del PP, Erik Domínguez, diputado autonómico, que se apuntó. A las cuatro horas de la visita los medios digitales locales -buen trabajo del gabinete de prensa correspondiente- publicaban una extensa reseña que adjuntaba fotos de los ilustres visitantes y de las instalaciones, que por cierto los profesores reseñan excelentes. En las imágenes no aparecen ni los albañiles ni el alcalde de Jaén que, por aquello de ser del PSOE, no ha sido invitado. La premura ha llevado a que la nota de prensa contenga errores. Se han comido más de cien alumnos matriculados.

Según mis cabañuelas políticas éste es ya un acto de precampaña. Si me equivoco, ya buscaré una manera de justificarme.

Palabras, divinas palabras.