Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga

He cambiado de móvil, cosa que le doy vueltas hasta que ya no puede ser más; me resisto por miedo a perder los contactos, conversaciones de WhatsApp, aplicaciones, fotos; me da pereza aprender a utilizar un terminal nuevo, con lo bien que estaba con el antiguo. Sin embargo, en este último cambio no me ha ido nada mal, todo mejor de lo esperado. Así es también la vida, nos da miedo los cambios, nos acostumbramos a nuestra zona de confort y nos resistimos a tomar ciertas decisiones para abandonar aquello que ya no nos aporta nada y vivir más en plenitud. “La vida es un viaje maravilloso, pero no estático”, estamos en constante cambio; en ocasiones hay que cerrar etapas, capítulos de nuestras vidas. El pasado, pasado está, no preguntemos el porqué, abracemos el presente y reflexionemos: esto, ¿para qué? A veces, los cambios de aires, los nuevos proyectos, las nuevas amistades, rejuvenecen, impulsan, animan y nos ayudan a crecer. Perdamos el miedo a descubrir nuevas realidades que pueden ser mejor de lo esperado.

Miguel Lechuga Viedma