Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga | 19 SEP 2025

Hoy: Ha comenzado el Face to God

Redacción COPE Jaén

Jaén - Publicado el

1 min lectura

Ha comenzado el Face to God en la catedral de Jaén. Un espacio de oración en el que todos los miércoles, a las nueve de la noche, nos juntamos los adultos cristianos para rezar y dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Un lugar de encuentro al que acudimos los cristianos de nuestra diócesis para poner, delante del Santísimo, nuestras inquietudes, desvelos y preocupaciones. 

El Face to God, organizado por la Delegación de Familia y Vida de Jaén, es una oportunidad semanal que se nos ofrece para dejar a un lado las preocupaciones y ocupaciones, y disfrutar delante de quien nos alienta cada día para seguir caminando, de quien nos aporta la LUZ que necesitamos para huir de la superficialidad y adentrarnos en la profundidad del alma. 

Sin duda es, para todo creyente, una gran oportunidad para recomponerse en mitad de la semana. El mismo día y a la misma hora, también los jóvenes tienen allí, en el Sagrario, su espacio de encuentro y agradecimiento ante el Señor, es el Face to Face. Benditos ratos de oración. 

Miguel Lechuga Viedma

