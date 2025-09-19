Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga | 19 SEP 2025

Ha comenzado el Face to God en la catedral de Jaén. Un espacio de oración en el que todos los miércoles, a las nueve de la noche, nos juntamos los adultos cristianos para rezar y dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Un lugar de encuentro al que acudimos los cristianos de nuestra diócesis para poner, delante del Santísimo, nuestras inquietudes, desvelos y preocupaciones.

El Face to God, organizado por la Delegación de Familia y Vida de Jaén, es una oportunidad semanal que se nos ofrece para dejar a un lado las preocupaciones y ocupaciones, y disfrutar delante de quien nos alienta cada día para seguir caminando, de quien nos aporta la LUZ que necesitamos para huir de la superficialidad y adentrarnos en la profundidad del alma.

Sin duda es, para todo creyente, una gran oportunidad para recomponerse en mitad de la semana. El mismo día y a la misma hora, también los jóvenes tienen allí, en el Sagrario, su espacio de encuentro y agradecimiento ante el Señor, es el Face to Face. Benditos ratos de oración.

Miguel Lechuga Viedma