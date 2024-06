Caminar en mayúsculas con Miguel Lechuga. Hoy: FACE TO GOD

El pasado miércoles se celebró el último “Face to God” de este curso que termina. Cada miércoles, a las nueve de la noche, han sido muchos los adultos que nos hemos ido encontrando con el Señor en la catedral de Jaén. Una iniciativa diocesana organizada por la Delegación de Familia y Vida que busca que tanto familias como adultos disfruten de un “cara a cara” con Dios a través del testimonio, la adoración, el silencio, la música y el perdón. Allí han sido muchas las personas que no han faltado a su cita semanal para llenarse de Dios y, desde allí, salir reforzadas y fortalecidas para ser testigos de su Evangelio. Así lo he podido comprobar cada miércoles, en mitad del silencio que te transmite paz y serenidad; en mitad de la alegría que supone encontrarse cada semana con personas unidas por un único protagonista: el Señor. Volveré a recordar este encuentro de oración, que también lo realizan los jóvenes cada semana en la cripta de la catedral, es su “Face to face”, es la riqueza de nuestra Iglesia en Jaén.





Miguel Lechuga Viedma