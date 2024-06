Caminar en mayúsculas con Miguel Lechuga. Hoy: Brillar o iluminar

Le escuché a un médico decir que el mayor error de las personas es cuando elegimos brillar por encima de iluminar; que cuando tenemos una tarea por delante sale de nosotros una fuerza inimaginable que nos asombra; y que esa tarea que tenemos por delante es la de mejorar el mundo, cada uno de la manera que pueda y según sus circunstancias. Cuando elegimos brillar podemos seducir y deslumbrar; cuando elegimos iluminar ayudamos a otros a caminar, a superar dificultades, a eliminar miedos, ayudamos a construir un mundo mejor. Me quedo con esto último, porque todo lo que haga pensando exclusivamente en mí mismo, sin tener en cuanta a los demás, será tiempo perdido. Vivir en plenitud es vivir desde el servicio, ayudarnos unos a otros, hacerlo, a pesar de las circunstancias, con ilusión, serenidad y confianza. No quiero que me despiste ni que me desanime lo que veo a mi alrededor, que no se apodere de mí la impotencia ni la desesperanza; quiero poder iluminar, al igual que muchas personas me iluminan a mí cada día.