Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Amar los días grises

La lectura de Bailar con el tiempo, de José María Rodríguez Olaizola, me enseña a amar los días grises, esos días cotidianos que parecen no tener color, son rutinarios, sin nada de especial, nos aburrimos y parece que fracasamos.

A veces nos atrapa el querer vivir continuamente momentos únicos, intensos, emocionantes, sin más compromiso; y nos olvidamos de valorar lo ordinario, que es precisamente lo que nos hará extraordinarios algunos momentos. Aprender el valor del compromiso, cuando lo que se lleva es huir de todo lo que nos compromete, porque es precisamente esto lo que dará sentido a las cosas importantes de nuestra vida.

No todo en la vida tiene que ser especial, único y sobresaliente; si queremos vivir momentos especiales hay que construirlos sobre “una vida enraizada en personas, lugares y compromisos cotidianos”, porque “los compromisos no son cadenas, sino vínculos. Y que no te atan a la vida y a la gente, sino que te mantienen unido”. Valorar los días grises para descubrir los colores de la vida.



Miguel Lechuga Viedma