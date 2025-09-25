CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 25 SEP 2024

Caminamos día a día. Hay días buenos, e incluso muy buenos, pero hay otros que no todo sale bien. Hay días redondos en los que sentimos que la vida nos sonríe y otros en los que parece que nos maldice.

A veces las preocupaciones nos dominan y apenas nos dejan vivir con tranquilidad. Pero también existen muchos momentos en los que la confianza, la esperanza y la seguridad nos proporcionan un bienestar gozoso. Así es la vida, en la que no faltan obstáculos que superar; pero también está llena de ilusiones, motivaciones, ideales, metas que conquistar.

Caminamos día a día, a veces con sonrisas y otras con lágrimas. En mi caminar diario, mi familia me sostiene, me comprende, me apoya; mi hogar es el refugio en el que encuentro paz y recupero fuerzas. En mi caminar diario el Señor es mi bandera, mi respaldo que siempre me centra en el deseo de dar lo mejor de mí en cada momento.

Caminamos ya en otoño, y una buena lección que podemos aprender en esta estación es que, “aunque las hojas caigan, el Árbol sigue en pie.”

Miguel Lechuga Viedma